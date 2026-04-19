ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी: डील मानो या अंधेरे में डूब जाओ; पाकिस्तान में कल फिर होगी वार्ता

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमले का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को अंतिम अवसर बताते हुए कहा है कि यदि ईरान ने समझौता स्वीकार नहीं किया, तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच, ईरान ने वार्ता से इनकार कर दिया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दी है, कहा है कि यदि तेहरान एक नई डील स्वीकार नहीं करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सीजफायर का उल्लंघन किया है और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते की शर्तों को नहीं मानता है, तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को ईरान के लिए आखिरी मौका बताया है।
ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि ईरान की ओर से हॉर्मुज में गोलीबारी ने मौजूदा सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने दावा किया कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश जहाज ईरानी हमलों का निशाना बने, जिसे उन्होंने ईरान की हताशा का प्रतीक बताया। इस बीच, ट्रंप ने कूटनीतिक रास्ते को भी खुला रखा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों का एक दल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच रहा है, जहां ईरान के साथ निर्णायक बातचीत होनी है। ट्रंप ने कहा कि यह ईरान के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अंतिम अवसर है। उन्होंने मजाक में ओवल ऑफिस में बर्गर ऑर्डर करने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यह जीतने के लिए आवश्यक है।
ईरान की ओर से हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा पर तंज कसते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी ने पहले ही इसे बंद कर रखा है, जिससे ईरान को प्रतिदिन 50 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जहाज अब तेल और माल की लोडिंग के लिए अमेरिका के बंदरगाहों का रुख कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी कि यदि डील नहीं हुई, तो ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा।
वहीं, समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार, तेहरान ने इस्लामाबाद में होने वाली राजनयिक वार्ता में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटा नहीं लेता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। यह स्थिति 28 फरवरी को शुरू हुई इजराइल-अमेरिका की संयुक्त एयर स्ट्राइक और 8 अप्रैल को दो हफ्ते की अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा के बाद बनी है। इससे पहले, स्थायी समाधान खोजने के लिए इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। दूसरे दौर की बातचीत की चर्चा थी, लेकिन तेहरान के इनकार ने इस प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं। विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन को देखते हुए, इस्लामाबाद के रेड ज़ोन में ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रंप की ओर से इस शांति वार्ता की पुष्टि ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है।
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