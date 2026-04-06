ईरान में हवाई हमले: तेहरान और अन्य शहरों में हुए हमलों में कई लोगों की मौत

ईरान में हुए हवाई हमलों में कई लोगों की मौत हो गई है। तेहरान के पास स्थित इस्लामशहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और कोम शहर को भी निशाना बनाया गया।

ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित इस्लामशहर शहर में एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। ईरान ी मीडिया के अनुसार, यह हमला इस्लामशहर के पास हुआ था, हालाँकि हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सोमवार सुबह हुए इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक इजराइल या अमेरिका ने नहीं ली है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बात कही थी, जिससे क्षेत्र में

तनाव और बढ़ गया है।\इसी बीच, तेहरान में सोमवार तड़के हुए कई हवाई हमलों में शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इन हमलों और वहां इमारतों को हुए नुकसान की जानकारी दी, साथ ही परिसर के पास स्थित प्राकृतिक गैस वितरण केंद्र पर भी असर पड़ने की बात कही। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर किस चीज को निशाना बनाया गया था। युद्ध की स्थिति के कारण, विश्वविद्यालय में कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, जिसके कारण परिसर काफी हद तक खाली है। शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर कई वर्षों से कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं क्योंकि इसका सैन्य कार्यों, खासकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंध रहा है। यह मिसाइल कार्यक्रम अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में है। रिवोल्यूशनरी गार्ड और अन्य सुरक्षा बल अपने ठिकानों पर लगातार हमलों के कारण वैकल्पिक स्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान में मौजूदा स्थिति कितनी नाजुक है। रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं और कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाजें भी घंटों तक सुनाई देती रही।\इस घटनाक्रम के अलावा, सरकारी समाचार पत्र ‘ईरान’ ने एक ऑनलाइन खबर में बताया कि दक्षिण तेहरान में स्थित शहर कोम के एक रिहायशी इलाके में हुए हवाई हमले में कम से कम पांच लोगों की भी मौत हो गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोम में हुए हमले में किस चीज को निशाना बनाया गया था। इन घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति को शांत करने के प्रयासों की मांग की है। खबरों के अनुसार, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ईरान में लगातार हो रहे हवाई हमलों और तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हम Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल के माध्यम से नवीनतम अपडेट प्रदान करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल @navjivanindia से जुड़कर आप पल-पल की ताज़ा खबरों से अपडेट रह सकते हैं





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