ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के तनाव ने अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 50 फीसदी बढ़ोतरी कर दी

ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव ने अमेरिका में ईंधन की कीमतों में आग लगा दी है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें पिछले दो महीने में 50 फीसदी बढ़ गई हैं। यह वृद्धि जुलाई 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। विश्व तेल बाजार में असंतुलन और अमेरिकी सरकार के फैसलों ने इस महंगाई को और बढ़ाया है।

नई दिल्ली: ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव ने अमेरिका में ईंधन की कीमतों में आग लगा दी है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें पिछले दो महीने में 50 फीसदी बढ़ गई हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 50 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। एएए (AAA) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महज एक हफ्ते में ही पेट्रोल की औसत कीमत 31 सेंट बढ़कर 4.

48 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है। इन कीमतों ने पिछले चार साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.51 डॉलर प्रति गैलन दर्ज की गई। अमेरिका की इकनॉमी पर होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रभाव गहरा है। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग पांचवां हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। वर्तमान में यह मार्ग गंभीर रूप से बाधित है, जिससे तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने इसे तेल बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई डिस्रप्शन करार दिया है। इस संकट के कारण अप्रैल की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें 112 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गईं। विश्लेषकों का मानना है कि अप्रैल में ईरानी तेल निर्यात को ब्लॉक करने के अमेरिकी फैसले ने कीमतों में आग लगाने का काम किया है। ग्लोबल फ्यूल रिटेल (S&P Global Energy) के निदेशक रॉब स्मिथ के अनुसार, बाजार में मांग और आपूर्ति का गहरा असंतुलन है, जो कीमतों को नीचे नहीं आने दे रहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बाजार वर्तमान में व्हाइट हाउस के फैसलों और मिडिल ईस्ट के घटनाक्रमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, अमेरिका में एक गैलन पेट्रोल की कीमत में 51 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल की लागत का होता है। यही कारण है कि जैसे ही ग्लोबल मार्केट में क्रूड महंगा हुआ, अमेरिकी पंपों पर कीमतें रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद अमेरिकियों पर भारी पड़ रही है। पहले टैरिफ और अब ईरान युद्ध ने अमेरिकियों को महंगाई की आग में धकेल दिया है। अमेरिका के लोगों ने पहले टैरिफ और अब ईरान युद्ध का विरोध किया, लेकिन ट्रंप पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिकी कोर्ट के आदेश के बाद टैरिफ तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ट्रंप की ऐसी ही जिद रही तो आने वाले समय में अमेरिकियों पर महंगाई समेत कई चीजों की मार पड़ सकती है





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