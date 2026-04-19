ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किया, भारत में भीषण गर्मी जारी; अन्य मुख्य खबरें

ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद करने की घोषणा की है। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री पार कर गया है। मिस इंडिया 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सैल ने जीता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को ट्रंप प्रशासन के लिए जोखिम बताया है। आईपीएल में हैदराबाद ने चेन्नई को हराया।

ईरान ने अमेरिका द्वारा लगाई गई नाकाबंदी के विरोध में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद करने की घोषणा कर दी है, जिससे क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहने तक यह जलमार्ग अवरुद्ध रहेगा और किसी भी जहाज को दुश्मन की मदद के तौर पर देखा जाएगा। इस बीच, भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, खासकर उत्तर भारत में, जहां कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू चलने और

आसमान से आग बरसने की आशंका जताई है, जिससे लोगों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अन्य प्रमुख घटनाओं में, मिस इंडिया 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सैल ने जीता, जबकि महाराष्ट्र की राजनंदिनी फर्स्ट रनरअप रहीं। वहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए एक संभावित जोखिम बताया है, जिसका कारण ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से उनके कथित घनिष्ठ संबंध हैं। उत्तर प्रदेश में, तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर बदलने के काम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, हालांकि नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाएंगे। खेल जगत में, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से मात दी। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के मद्देनजर, रक्षा मंत्री ने एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों को हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले लगभग सात लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक सुपरमार्केट में गोलीबारी की घटना में छह लोगों की मौत हो गई। होर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव और कथित गोलीबारी की घटनाओं के कारण भारतीय जहाजों को अपना मार्ग बदलना पड़ा है, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं





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