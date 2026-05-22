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ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ता सैन्य तनाव और संभावित हमले का खतरा

दुनिया News

ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ता सैन्य तनाव और संभावित हमले का खतरा
ईरान-इस्राइल युद्धमिसाइल हमलाडोनाल्ड ट्रंप
📆22-05-2026 05:55:00
📰Amar Ujala
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इस्रायली खुफिया रिपोर्टों ने ईरान द्वारा अचानक मिसाइल और ड्रोन हमलों की संभावना जताई है, जिसके बाद अमेरिका और इस्राइल ने अपनी सैन्य तैयारियों और परमाणु सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया है।

मध्य पूर्व के राजनीतिक और सैन्य समीकरण एक बार फिर से अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गए हैं। इस्रायली मीडिया की हालिया रिपोर्टों ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम को लेकर चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत यदि विफल हो जाती है, तो ईरान अचानक और बड़े पैमाने पर मिसाइल तथा ड्रोन हमलों की योजना बना सकता है। इस्रायल को गहरा अंदेशा है कि ईरान न केवल इस्रायल, बल्कि खाड़ी देशों को भी अपने निशाने पर ले सकता है। यह डर एक ऐसे समय में उभरकर सामने आया है जब राजनयिक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ नेतृत्व को सतर्क कर दिया है। इस संकट की स्थिति को देखते हुए इस्रायल के रक्षा मंत्री इस्रायल काट्ज और शीर्ष सैन्य कमांडरों ने आपातकालीन सुरक्षा समीक्षा बैठकें की हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए या पूरी तरह से बातचीत टूटने की स्थिति में एक आक्रामक सैन्य कदम उठा सकता है। सुरक्षा अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की तुलना पूर्व के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन के शुरुआती चरणों से की है, जो यह दर्शाता है कि इस्रायल इसे एक सुनियोजित हमले के रूप में देख रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए इस्रायल और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाया गया है। हालांकि रिपोर्टों में यह भी संकेत मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कुछ रणनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के खतरे की आती है, तो दोनों देश पूरी तरह एकजुट नजर आ रहे हैं। इस्रायली वायुसेना और आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी सैन्य कमांडरों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा कर रही हैं ताकि ईरान की किसी भी संदिग्ध सैन्य हलचल को तुरंत पकड़ा जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर इस समन्वय की कमान संभाल रहे हैं, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में एक एकीकृत और घातक जवाबी कार्रवाई की जा सके। पिछले एक महीने के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका से इस्रायल को होने वाली सैन्य आपूर्ति में अभूतपूर्व तेजी आई है। इसमें उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर शामिल हैं। वल्ला की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई खतरों की पहचान करने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की गई है। इस्रायल अब अपनी आयरन डोम और अन्य इंटरसेप्टर प्रणालियों को और अधिक सटीक बनाने पर काम कर रहा है ताकि ड्रोन के झुंड या बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को विफल किया जा सके। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है और वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उनके अनुसार, ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, जिसकी मात्रा लगभग 900 पाउंड बताई जा रही है, परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है और इसे नष्ट करना अमेरिका की प्राथमिकता होगी। इस्रायल शुरू से ही इस विचार का समर्थक रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल एक सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा है। इस्रायल का तर्क है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के साथ-साथ ईरान की विस्तारवादी नीति उसे एक ऐसा देश बनाती है जिसके पास परमाणु हथियार होना पूरी दुनिया , विशेषकर यहूदी राष्ट्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि एक तरफ युद्धविराम की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। यदि ईरान ने कोई भी दुस्साहस किया, तो यह न केवल दो देशों के बीच का संघर्ष होगा, बल्कि इसमें अमेरिका और खाड़ी देशों की संलिप्तता के कारण यह एक क्षेत्रीय महायुद्ध का रूप ले सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति जीतती है या फिर मिसाइलें इस क्षेत्र की किस्मत तय करती हैं.

मध्य पूर्व के राजनीतिक और सैन्य समीकरण एक बार फिर से अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गए हैं। इस्रायली मीडिया की हालिया रिपोर्टों ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम को लेकर चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत यदि विफल हो जाती है, तो ईरान अचानक और बड़े पैमाने पर मिसाइल तथा ड्रोन हमलों की योजना बना सकता है। इस्रायल को गहरा अंदेशा है कि ईरान न केवल इस्रायल, बल्कि खाड़ी देशों को भी अपने निशाने पर ले सकता है। यह डर एक ऐसे समय में उभरकर सामने आया है जब राजनयिक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ नेतृत्व को सतर्क कर दिया है। इस संकट की स्थिति को देखते हुए इस्रायल के रक्षा मंत्री इस्रायल काट्ज और शीर्ष सैन्य कमांडरों ने आपातकालीन सुरक्षा समीक्षा बैठकें की हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए या पूरी तरह से बातचीत टूटने की स्थिति में एक आक्रामक सैन्य कदम उठा सकता है। सुरक्षा अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की तुलना पूर्व के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन के शुरुआती चरणों से की है, जो यह दर्शाता है कि इस्रायल इसे एक सुनियोजित हमले के रूप में देख रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए इस्रायल और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाया गया है। हालांकि रिपोर्टों में यह भी संकेत मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कुछ रणनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के खतरे की आती है, तो दोनों देश पूरी तरह एकजुट नजर आ रहे हैं। इस्रायली वायुसेना और आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी सैन्य कमांडरों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा कर रही हैं ताकि ईरान की किसी भी संदिग्ध सैन्य हलचल को तुरंत पकड़ा जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर इस समन्वय की कमान संभाल रहे हैं, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में एक एकीकृत और घातक जवाबी कार्रवाई की जा सके। पिछले एक महीने के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका से इस्रायल को होने वाली सैन्य आपूर्ति में अभूतपूर्व तेजी आई है। इसमें उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर शामिल हैं। वल्ला की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई खतरों की पहचान करने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की गई है। इस्रायल अब अपनी आयरन डोम और अन्य इंटरसेप्टर प्रणालियों को और अधिक सटीक बनाने पर काम कर रहा है ताकि ड्रोन के झुंड या बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को विफल किया जा सके। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है और वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उनके अनुसार, ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, जिसकी मात्रा लगभग 900 पाउंड बताई जा रही है, परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है और इसे नष्ट करना अमेरिका की प्राथमिकता होगी। इस्रायल शुरू से ही इस विचार का समर्थक रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल एक सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा है। इस्रायल का तर्क है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के साथ-साथ ईरान की विस्तारवादी नीति उसे एक ऐसा देश बनाती है जिसके पास परमाणु हथियार होना पूरी दुनिया, विशेषकर यहूदी राष्ट्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि एक तरफ युद्धविराम की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। यदि ईरान ने कोई भी दुस्साहस किया, तो यह न केवल दो देशों के बीच का संघर्ष होगा, बल्कि इसमें अमेरिका और खाड़ी देशों की संलिप्तता के कारण यह एक क्षेत्रीय महायुद्ध का रूप ले सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति जीतती है या फिर मिसाइलें इस क्षेत्र की किस्मत तय करती हैं

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ईरान-इस्राइल युद्ध मिसाइल हमला डोनाल्ड ट्रंप परमाणु कार्यक्रम मध्य पूर्व तनाव

 

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