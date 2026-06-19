Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ईरान को अमेरिका से एक पैसा नहीं मिलेगा: ट्रंप का बड़ा बयान

अंतर्राष्ट्रीय News

ईरान को अमेरिका से एक पैसा नहीं मिलेगा: ट्रंप का बड़ा बयान
ईरानअमेरिकाट्रंप
📆19-06-2026 15:18:00
📰News Nation
63 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 51%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान खत्म हो चुका है और उसे अमेरिका से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने युद्ध के बाद ईरान की बर्बादी का दावा किया और डेमोक्रेट्स पर हमला बोला। हालांकि, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिससे युद्ध विराम की उम्मीद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब खत्म हो चुका है और उसे अमेरिका से एक भी सेंट नहीं मिलेगा। ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और अब उसके पास न तो वायुसेना है, न नौसेना और न ही कोई रक्षा प्रणाली। उन्होंने कहा कि तेहरान बातचीत को लेकर बेताब है, लेकिन अमेरिका किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं देगा। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं कि ईरान चार महीने पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद ईरान ने ही बातचीत की पहल की, अमेरिका ने नहीं। राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका अपनी समयसीमा पर चलेगा और ईरान को कोई राहत नहीं देगा। उन्होंने कहा, हम 60 दिन खेलेंगे, लेकिन उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हालांकि, इस बीच ट्रंप और ईरान ी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को एक 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को समाप्त करना है। इस समझौते के तहत 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। डील की शर्तों में ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलेगा और अमेरिका नौसेना नाकेबंदी हटाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता की है। इस समझौते के बावजूद ट्रंप का सख्त रुख जारी है, जिससे भविष्य में तनाव बढ़ सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब खत्म हो चुका है और उसे अमेरिका से एक भी सेंट नहीं मिलेगा। ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और अब उसके पास न तो वायुसेना है, न नौसेना और न ही कोई रक्षा प्रणाली। उन्होंने कहा कि तेहरान बातचीत को लेकर बेताब है, लेकिन अमेरिका किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं देगा। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं कि ईरान चार महीने पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद ईरान ने ही बातचीत की पहल की, अमेरिका ने नहीं। राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका अपनी समयसीमा पर चलेगा और ईरान को कोई राहत नहीं देगा। उन्होंने कहा, हम 60 दिन खेलेंगे, लेकिन उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हालांकि, इस बीच ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को एक 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को समाप्त करना है। इस समझौते के तहत 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। डील की शर्तों में ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलेगा और अमेरिका नौसेना नाकेबंदी हटाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता की है। इस समझौते के बावजूद ट्रंप का सख्त रुख जारी है, जिससे भविष्य में तनाव बढ़ सकता है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

ईरान अमेरिका ट्रंप समझौता युद्ध

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-19 18:18:27