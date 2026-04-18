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ईरान का डिजिटल वार: सोशल मीडिया पर ट्रंप के दावों पर करारा जवाब

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ईरान का डिजिटल वार: सोशल मीडिया पर ट्रंप के दावों पर करारा जवाब
ईरानडोनाल्ड ट्रंपसोशल मीडिया
📆18-04-2026 08:51:00
📰Dainik Jagran
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पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, ईरान सोशल मीडिया का उपयोग करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों और नीतियों का मखौल उड़ा रहा है। ईरानी दूतावासों द्वारा मीम्स, व्यंग्यात्मक कोट्स और AI-जनित तस्वीरों का उपयोग कर ट्रंप के 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर की गई टिप्पणियों का जवाब दिया जा रहा है, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, ईरान ने एक नया मोर्चा खोल दिया है - और यह मोर्चा ऑनलाइन है। ईरान सोशल मीडिया का उपयोग करके अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े-बड़े दावों का मखौल उड़ा रहा है।

पिछले कुछ हफ्तों से, ईरान के दूतावास, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में स्थित, ट्रंप के 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर की गई टिप्पणियों को जवाब देने के लिए मीम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई तस्वीरें और तीखे व्यंग्यात्मक कोट्स का सहारा ले रहे हैं।

जब ट्रंप ने यह घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, भले ही तेहरान द्वारा इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने की बात कही गई हो, तब दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास ने ट्रंप के इस बयान का मज़ाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

ईरानी दूतावास ने ट्रंप के इस दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि परमिट सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिए जाते, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तेहरान ऐसे ऑनलाइन दावों को महत्व नहीं देता।

यह ऑनलाइन जंग ईरान की कूटनीति का एक नया और प्रभावी तरीका साबित हो रही है, जो सीधे तौर पर वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और विरोधियों को जवाब देने का काम कर रही है। इस डिजिटल युद्ध में, ईरान न केवल ट्रंप के व्यक्तिगत बयानों को निशाना बना रहा है, बल्कि उनकी नीतियों और अमेरिका के क्षेत्रीय दबदबे के दावों पर भी सवाल उठा रहा है।

ईरान की संसद के स्पीकर, बाकिर गालिबफ, ने भी इस डिजिटल अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रंप ने महज़ एक घंटे के भीतर सात झूठे दावे किए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही, तो ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की क्षमता रखता है। गालिबफ ने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा या बंद, और इसे नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, यह सब जमीनी हकीकत पर निर्भर करेगा, न कि सोशल मीडिया पर किए गए बयानों पर।

दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपने ट्वीट में व्यंग्य भरे लहजे में लिखा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के परमिट सोशल मीडिया के जरिए नहीं दिए जाते।' यह ट्वीट ट्रंप के उस दावे का सीधा खंडन था कि वे इस जलमार्ग के संचालन को नियंत्रित कर सकते हैं।

इससे पहले, जिम्बाब्वे में स्थित ईरानी दूतावास ने भी ट्रंप पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी कि वे अपना फोन बंद कर दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ब्लॉक कर दें, हल्का-फुल्का रात का खाना खाएं और सो जाएं। साथ ही, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि ट्रंप को खुद को बहुत ज्यादा खुश दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और थोड़ी सी इज्जत रखनी चाहिए।

यह सलाह, जो सीधे तौर पर ट्रंप की आक्रामक और मुखर शैली पर कटाक्ष थी, ईरान द्वारा अमेरिका की क्षेत्रीय नीतियों के प्रति अपने विरोध को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका था। यह रणनीति ईरान को अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और वैश्विक संवाद में अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर प्रदान करती है।

ईरान का यह डिजिटल युद्ध, पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों का एक प्रतिबिंब है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, दोनों देशों के बीच एक प्रमुख बिंदु रहा है। ट्रंप की नीतियों और बयानों ने इस क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, और ईरान की ओर से सोशल मीडिया का उपयोग इस तनाव को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का एक तरीका बन गया है।

ईरानी दूतावासों द्वारा मीम्स और व्यंग्यात्मक कोट्स का इस्तेमाल, उनकी युवा पीढ़ी के बीच सोशल मीडिया की पैठ और वैश्विक संवाद के इस नए माध्यम को अपनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक लक्षित जनसंपर्क अभियान है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अमेरिकी नीतियों के संभावित नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराना और ईरान के रुख का समर्थन प्राप्त करना है।

इस डिजिटल युद्ध में, ईरान ने प्रभावी ढंग से दिखाया है कि वह पारंपरिक कूटनीति के साथ-साथ आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग करके भी अपनी बात रख सकता है। यह निश्चित रूप से पश्चिम एशिया में भविष्य की कूटनीति और संघर्षों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'एनरिच्ड यूरेनियम' के हस्तांतरण से संबंधित ट्रंप के दावों को वह सिरे से खारिज करता है, जिससे यह आभास होता है कि यह डिजिटल जंग केवल होर्मुज जलडमरूमध्य तक सीमित नहीं है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी छू रही है।

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ईरान डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया होर्मुज जलडमरूमध्य डिजिटल युद्ध

 

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