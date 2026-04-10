ईरान युद्ध: भारत की कूटनीति का वैश्विक परिदृश्य और बढ़ती भूमिका

इजरायली विश्लेषक ने ईरान युद्ध के प्रभावों पर प्रकाश डाला है और भारत की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह दुनिया को स्थिरता प्रदान करता है।

तेल अवीव/नई दिल्ली: ईरान युद्ध ने दुनिया को बदल नहीं बल्कि उसे बेनकाब कर दिया है। ईरान युद्ध ने प्रतिरोध, समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता, ऊर्जा पर निर्भरता और निष्ठाओं के बारे में बनी धारणाओं की एक के बाद एक परतें हटा दीं। इस युद्ध ने अंत में एक ही सच्चाई छोड़ी कि 'जो कोई भी हर किसी से बात नहीं कर सकता उसका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा।' इजरायल के विश्लेषक शे गैल ने यूरेशियन टाइम्स के एक लेख में ये बातें कही हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा है कि 'एक मध्यस्थ के तौर पर

दिल्ली ने खुद को पेश नहीं किया और उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी।' उन्होंने लिखा है 'अब सिर्फ महाशक्तियां ही काफी नहीं हैं। एक अलग तरह की शक्ति अब इस व्यवस्था को आकार देना शुरू कर रही है। इस परिदृश्य में भारत अब सिर्फ एक और अहम खिलाड़ी भर नहीं रह गया है। यह संपर्क का वह एकमात्र बिंदु है जो इस उथल-पुथल में भी आग की चपेट में आने से बचा रहा है।' 'भारत को मध्यस्थ के तौर पर खुद को पेश करने की जरूरत नहीं थी' शे गैल ने लिखा है 'दिल्ली ने खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश नहीं किया। उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। उसने किसी भी पक्ष से अपने संपर्क नहीं तोड़े। जहां दूसरे देशों ने किसी एक पक्ष को चुना या फिर उन्हें अपने चुनाव की वजह बतानी पड़ी वहीं भारत ने वाशिंगटन, यरुशलम, रियाद, अबू धाबी, मॉस्को और तेहरान सभी के साथ अपना काम जारी रखा।' उन्होंने लिखा है 'भारत किसी का प्यार पाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह खुद को इतना जरूरी बना रहा है कि उसके बिना काम ही न चले। जो कोई प्यार पाने की कोशिश करता है उसे आखिर में खुद को ही समझाना पड़ता है। जो कोई खुद को इतना जरूरी बना लेता है, वह बस फोन उठाता है और देखता है कि कौन जवाब देता है।' उन्होंने लिखा है कि जो कोई भी भारत की विदेश नीति को पश्चिमी नजरिए से समझने की कोशिश करता है वह असल बात समझ ही नहीं पाता। दिल्ली को रूस से तेल खरीदने और अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग बनाए रखने में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। उसे इजरायल के साथ साझेदारी करने और साथ ही ईरान के चाबहार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं दिखती। वह खाड़ी देशों और ईरान के बीच किसी दुविधा में नहीं पड़ता। उन्होंने आगे लिखा 'भारत को खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह सबसे बातचीत करता रहा और यह बात कि हर कोई उसे जवाब देता रहा और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो कोई भी भारत से किसी एक पक्ष को चुनने की उम्मीद करता है वह दुनिया का विश्लेषण एक ऐसे ढांचे के हिसाब से कर रहा है जो अब मौजूद ही नहीं है।' 'खाड़ी के देश भारत की बात समझते हैं' इजरायली विश्लेषक ने यूरेशियन टाइम्स में आगे लिखा 'खाड़ी देश इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सऊदी अरब और अमीरात के लिए भारत महज एक साझीदार नहीं है। यह एक तरह का 'बीमा' है। यह एक ग्राहक है एक आपूर्तिकर्ता है निवेश का साझीदार है एक श्रम शक्ति है और सुरक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाने वाला देश है।' शे गैल ने लिखा है 'यह रिश्ता एकतरफा नहीं है। यह आपसी निर्भरता पर आधारित है। यही वजह है कि जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य में कोई हलचल होती है तो दिल्ली किसी बाहरी देश की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता। वह इस तरह प्रतिक्रिया देता है मानो यह उसके अपने ही आंतरिक तंत्र का एक हिस्सा हो।' इस लेख में, शे गैल ने ईरान युद्ध के प्रभावों पर प्रकाश डाला है और इस युद्ध ने दुनिया को कैसे बेनकाब किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे यह संघर्ष विभिन्न देशों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। गैल ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की, विशेष रूप से उसकी गुटनिरपेक्षता और विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाए रखने की क्षमता। उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि देश अब सिर्फ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संपर्क बिंदु है जो इस अस्थिर दुनिया में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।\लेख में आगे, गैल ने भारत की विदेश नीति की जटिलताओं पर विचार किया और कैसे देश विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करता है, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या खाड़ी देश। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक पक्ष का चुनाव करने के बजाय, सभी के साथ बातचीत करता है और सभी से समान रूप से जवाब प्राप्त करता है, जो उसकी वैश्विक भूमिका को और मजबूत करता है। इजरायली विश्लेषक ने खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि कैसे खाड़ी देश भारत को सिर्फ एक सहयोगी के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक 'बीमा' के रूप में देखते हैं, जो आर्थिक सहयोग, श्रम शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का खाड़ी क्षेत्र के साथ संबंध पारस्परिक निर्भरता पर आधारित हैं, जिससे दिल्ली होर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी हलचल पर एक बाहरी देश की तरह प्रतिक्रिया देने के बजाय, आंतरिक तंत्र के हिस्से की तरह प्रतिक्रिया करता है।\शे गैल का लेख एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो दिखाता है कि कैसे ईरान युद्ध ने दुनिया को बदल दिया है और भारत की बदलती वैश्विक भूमिका को उजागर किया है। यह दिखाता है कि कैसे भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से सभी के साथ संवाद बनाए रखने में सफल रहा है और इस प्रकार, वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस लेख में, लेखक ने भारत की विदेश नीति के बहुमुखी दृष्टिकोण और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के साथ उसके मजबूत संबंधों को उजागर किया है। उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्षता की सराहना की और बताया कि कैसे भारत किसी एक पक्ष का चुनाव करने से परहेज करते हुए सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सफल रहा है। निष्कर्ष में, गैल भारत की विदेश नीति को एक उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं कि कैसे एक देश जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में सफलता प्राप्त कर सकता है





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