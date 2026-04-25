ईरान के विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा: अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की अटकलों को खारिज किया गया

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अमेरिका के साथ किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया। अमेरिका ने भी मध्यस्थता के लिए अपने दूत भेजे हैं। पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए मध्यस्थता करने की भूमिका निभा रहा है।

तेहरान से प्राप्त खबरों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं, जिनमें उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार तथा पाकिस्तान ी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हैं। इस दौरे को लेकर पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। हालांकि, ईरान ने स्पष्ट रूप से इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोई भी प्रत्यक्ष बैठक नहीं होगी। ईरान ी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि विदेश मंत्री अराघची का दौरा केवल पाकिस्तान ी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ईरान ी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद आगमन की पुष्टि की है। अराघची का स्वागत उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान , ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है, जिसके कारण यह दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त मंच बन गया है। इस संदर्भ में, पाकिस्तान की भूमिका को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद कर सकता है। अराघची और पाकिस्तान ी नेताओं के बीच हुई बैठकों में युद्धविराम , क्षेत्रीय स्थिरता और अन्य लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मध्यस्थता की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजा है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, विटकॉफ और कुशनर शनिवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे और ईरान ी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी आवश्यकता पड़ने पर इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार रखा गया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका भी पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को महत्व दे रहा है और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए उत्सुक है। पाकिस्तान की सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अराघची के साथ अपनी बैठकों में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए आपसी विश्वास और सहयोग आवश्यक है। इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होगा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है.

तेहरान से प्राप्त खबरों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं, जिनमें उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार तथा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हैं। इस दौरे को लेकर पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। हालांकि, ईरान ने स्पष्ट रूप से इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोई भी प्रत्यक्ष बैठक नहीं होगी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि विदेश मंत्री अराघची का दौरा केवल पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद आगमन की पुष्टि की है। अराघची का स्वागत उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है, जिसके कारण यह दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त मंच बन गया है। इस संदर्भ में, पाकिस्तान की भूमिका को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद कर सकता है। अराघची और पाकिस्तानी नेताओं के बीच हुई बैठकों में युद्धविराम, क्षेत्रीय स्थिरता और अन्य लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मध्यस्थता की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजा है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, विटकॉफ और कुशनर शनिवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी आवश्यकता पड़ने पर इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार रखा गया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका भी पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को महत्व दे रहा है और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए उत्सुक है। पाकिस्तान की सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अराघची के साथ अपनी बैठकों में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए आपसी विश्वास और सहयोग आवश्यक है। इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होगा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है





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