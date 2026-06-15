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ईरान ने शांति समझौते की पुष्टि की, पर ट्रम्प को दीं शर्तें

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ईरान ने शांति समझौते की पुष्टि की, पर ट्रम्प को दीं शर्तें
अमेरिका-ईरान समझौताडोनाल्ड ट्रम्पकाज़ेम गरीबाबादी
📆15-06-2026 02:18:00
📰News Nation
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अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें अमेरिकी नाकाबंदी हटाना, शत्रुता समाप्त करना और जमी हुई ईरानी संपत्तियों का रिलीज़ शामिल है। आधिकारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगा।

अमेरिका और ईरान के बीच दो महीने तक चल रही कूटनीतिक बातचीत के बाद अंततः एक शांति समझौते पर पहुँचा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार, 14 जून को इस समझौते की घोषणा की, जिसके पश्चात ईरान ने भी इस पर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। हालांकि, ईरानी पक्ष ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनकी पूर्ति के बिना वह अंतिम हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर का कार्य 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरीश में निर्धारित किया गया है, जहाँ दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहेंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री (कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों) काज़ेम गरीबाबादी ने बताया कि तेहरान केवल तब ही 60 दिनों की विस्तारित वार्ता में प्रवेश करेगा, जब वाशिंगटन ईरान के विरुद्ध लगी नाकाबंदी को हटाने, शत्रुता समाप्त करने और ईरानी संपत्तियों को जारी करने के अपने वादे को पूरा करेगा। ट्रम्प ने इससे पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य पर लागू अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को समाप्त करने का ऐलान कर दिया था, परन्तु ईरानी अधिकारियों ने इसे केवल एक सतही कदम माना है और अधिक ठोस कार्रवाई की माँग की है। गरीबाबादी ने कहा कि शत्रु ने अपनी नापाक इरादों को पूरा करने के लिए हमला किया था, परन्तु ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की, और इस जीत ने कूटनीतिक समझौते को संभव बनाते हुए ईरानी सैन्य उपलब्धियों की सराहना भी की। उन्होंने यह भी जोर दिया कि समझौता केवल कूटनीति का परिणाम नहीं, बल्कि शहीदों के पवित्र रक्त का सम्मान है। आगे चलकर आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद समझौते की शर्तों को सार्वजनिक किया जाएगा, और दोनों पक्षों के प्रमुख प्रतिनिधियों के बीच भविष्य की वार्ता के ढांचे को निर्धारित किया जाएगा। इस समझौते के बावजूद ईरान ने ट्रम्प के सामने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल तभी वार्ता के अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जब संयुक्त राज्य यह साबित कर सके कि उसने "युद्ध समाप्त करने, नाकाबंदी हटाने और संपत्तियों को जारी करने" के अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अर्थात्, 19 जून से पहले अगर अमेरिका ईरान की जमे हुए संपत्तियों को रिलीज़ कर दे और होर्मुज जलडमरूमध्य से नाकाबंदी हटा दे, तो ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होगा। गरीबाबादी ने यह भी कहा कि 60 दिनों की वार्ता का प्रवेश अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के पूर्ण होने पर निर्भर है, और उन्होंने इस समझौते को अमेरिकी भरोसे की निशानी के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुबंध के रूप में देखा है, जिस पर निर्भरता नहीं की जानी चाहिए। अल जज़ीरा द्वारा प्रकाशित बयान में उन्होंने कहा, "इस समझौता ज्ञापन का मतलब दुश्मन पर भरोसा करना नहीं है; हम अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर कड़ी नज़र रखेंगे।.

अमेरिका और ईरान के बीच दो महीने तक चल रही कूटनीतिक बातचीत के बाद अंततः एक शांति समझौते पर पहुँचा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार, 14 जून को इस समझौते की घोषणा की, जिसके पश्चात ईरान ने भी इस पर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। हालांकि, ईरानी पक्ष ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनकी पूर्ति के बिना वह अंतिम हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर का कार्य 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरीश में निर्धारित किया गया है, जहाँ दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहेंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री (कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों) काज़ेम गरीबाबादी ने बताया कि तेहरान केवल तब ही 60 दिनों की विस्तारित वार्ता में प्रवेश करेगा, जब वाशिंगटन ईरान के विरुद्ध लगी नाकाबंदी को हटाने, शत्रुता समाप्त करने और ईरानी संपत्तियों को जारी करने के अपने वादे को पूरा करेगा। ट्रम्प ने इससे पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य पर लागू अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को समाप्त करने का ऐलान कर दिया था, परन्तु ईरानी अधिकारियों ने इसे केवल एक सतही कदम माना है और अधिक ठोस कार्रवाई की माँग की है। गरीबाबादी ने कहा कि शत्रु ने अपनी नापाक इरादों को पूरा करने के लिए हमला किया था, परन्तु ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की, और इस जीत ने कूटनीतिक समझौते को संभव बनाते हुए ईरानी सैन्य उपलब्धियों की सराहना भी की। उन्होंने यह भी जोर दिया कि समझौता केवल कूटनीति का परिणाम नहीं, बल्कि शहीदों के पवित्र रक्त का सम्मान है। आगे चलकर आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद समझौते की शर्तों को सार्वजनिक किया जाएगा, और दोनों पक्षों के प्रमुख प्रतिनिधियों के बीच भविष्य की वार्ता के ढांचे को निर्धारित किया जाएगा। इस समझौते के बावजूद ईरान ने ट्रम्प के सामने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल तभी वार्ता के अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जब संयुक्त राज्य यह साबित कर सके कि उसने "युद्ध समाप्त करने, नाकाबंदी हटाने और संपत्तियों को जारी करने" के अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अर्थात्, 19 जून से पहले अगर अमेरिका ईरान की जमे हुए संपत्तियों को रिलीज़ कर दे और होर्मुज जलडमरूमध्य से नाकाबंदी हटा दे, तो ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होगा। गरीबाबादी ने यह भी कहा कि 60 दिनों की वार्ता का प्रवेश अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के पूर्ण होने पर निर्भर है, और उन्होंने इस समझौते को अमेरिकी भरोसे की निशानी के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुबंध के रूप में देखा है, जिस पर निर्भरता नहीं की जानी चाहिए। अल जज़ीरा द्वारा प्रकाशित बयान में उन्होंने कहा, "इस समझौता ज्ञापन का मतलब दुश्मन पर भरोसा करना नहीं है; हम अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर कड़ी नज़र रखेंगे।

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अमेरिका-ईरान समझौता डोनाल्ड ट्रम्प काज़ेम गरीबाबादी हॉर्मुज नाकाबंदी ईरानी संपत्तियों की रिलीज़

 

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