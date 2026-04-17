ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूर्ण रूप से खोला, नौवहन के लिए नए नियम लागू

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने की घोषणा की है, हालांकि IRGC के समन्वय और निर्धारित मार्गों का पालन अनिवार्य होगा। यह निर्णय लेबनान में युद्धविराम समझौते के बाद लिया गया है और ईरान के फ्रीज किए गए फंड्स की रिहाई से भी जुड़ा है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूर्ण रूप से खोलने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद, एक वरिष्ठ ईरान ी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब सभी प्रकार के जहाज इस जलडमरूमध्य से गुजर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( IRGC ) के साथ समन्वय स्थापित करना होगा और उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों का पालन करना होगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की प्रमुख शर्तों में से एक ईरान के फ्रीज

किए गए फंड्स की तत्काल रिहाई थी। विदेश मंत्री अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा कि लेबनान में युद्धविराम समझौता प्रभावी होने के साथ ही जलडमरूमध्य खोल दिया गया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ईरान युद्ध समाप्त करने के समझौते पर जल्द ही पहुंचेगा, हालांकि उन्होंने समझौते की समय-सीमा को लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं दी। ईरानी अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि जहाजों की आवाजाही को केवल उन्हीं मार्गों तक सीमित रखा जाएगा जिन्हें ईरान सुरक्षित मानता है। उन्होंने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि सैन्य जहाजों को अभी भी जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, "अमेरिकी जहाजों को भी होर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी, लेकिन सैन्य जहाजों को नहीं।" अधिकारी ने विस्तार से बताया कि होर्मुज के कुछ रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन यह पूरी तरह से ईरान का निर्णय होगा कि कौन से रास्ते सुरक्षित माने जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, "जहाजों की आवाजाही ईरान के साथ समन्वय में होगी, शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन से इजाजत लेनी होगी।" इस घोषणा के बाद, शिपिंग उद्योग संगठनों ने तत्काल स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख शिपिंग एजेंसी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज ने भी इस घोषणा की पुष्टि की है और कहा है कि वे यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यह सभी वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता के लिए है। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने शुक्रवार को एक्स पर की गई अपनी पोस्ट के माध्यम से इस अहम फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को समाप्त हो रहे युद्धविराम के शेष समय के लिए, होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। अपनी पोस्ट में, उन्होंने यह भी लिखा, "लेबनान में सीजफायर के बाद सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का रास्ता सीजफायर की बाकी अवधि पूरी तरह खोला जाता है।" यह ध्यान देने योग्य है कि फरवरी में, अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था। इस फैसले को वैश्विक व्यापार और नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, खासकर क्षेत्रीय तनावों के संदर्भ में। ईरान के इस कदम के पीछे के उद्देश्यों और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। यह संभावना है कि इस घोषणा के बाद क्षेत्रीय कूटनीति और नौवहन सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी





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होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान नौवहन IRGC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

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