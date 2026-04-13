ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक व्यापार पर असर की आशंका

अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों को नाकाबंदी करने के फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ने की आशंका है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते पर सहमति बने खत्म हो गई। इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। शांति वार्ता बेनतीजा रहने के अगले ही दिन तेल की कीमतों पर इसका असर दिखने लगा। अमेरिका द्वारा सोमवार से ईरान के बंदरगाहों को नाकाबंदी करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। शुरुआती कारोबार में रविवार को अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत आठ प्रतिशत बढ़कर 104.

24 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सात प्रतिशत बढ़कर 102.29 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा गया है। फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर यह कभी-कभी 119 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर चला गया था। शांति वार्ता से पहले शुक्रवार को जून डिलीवरी के लिए ब्रेंट 0.8 प्रतिशत गिरकर 95.20 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। ईरान लंबे समय से वैश्विक तेल शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभावी नियंत्रण रखता आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। हालांकि, यह उन जहाजों को पारगमन की अनुमति देगा, जो गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के व्यापारिक तेल का लगभग पांचवां हिस्सा हर दिन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देश इसी मार्ग पर निर्भर हैं। युद्धविराम के बाद के दिनों में भी होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सीमित रही है। मरीन ट्रैकर्स के अनुसार, युद्धविराम की शुरुआत के बाद से 40 से अधिक वाणिज्यिक जहाजों ने इस मार्ग से आवागमन किया है। अमेरिकी नाकाबंदी की घोषणा के बाद इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की संख्या और भी प्रभावित होने की आशंका है। कच्चे तेल की कीमतों में यह वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है और विभिन्न देशों की आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर सकती है। भारत जैसे देश, जो अपनी तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, इस स्थिति से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी के संभावित दीर्घकालिक आर्थिक परिणाम अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता को बढ़ाएगा। अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से रोकना हो सकता है, लेकिन इसका वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। नाकाबंदी से तेल आपूर्ति में कमी आएगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर बोझ बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, वैश्विक व्यापार में व्यवधान आ सकता है क्योंकि ईरान एक महत्वपूर्ण तेल निर्यातक है। तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी। यह आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और दुनिया भर में सरकारों पर दबाव डाल सकता है। नाकाबंदी के परिणामस्वरूप ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान को तेल निर्यात से राजस्व का नुकसान होगा, जो उसके बजट को प्रभावित करेगा। यह देश की विनिमय दर को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आयात अधिक महंगा हो जाएगा और घरेलू कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, नाकाबंदी से ईरान के व्यापारिक साझेदारों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं और देश के वैश्विक अलगाव में वृद्धि हो सकती है। नाकाबंदी के बाद ईरान सरकार की प्रतिक्रिया से स्थिति और भी जटिल हो सकती है। ईरान जवाबी कार्रवाई करने का फैसला कर सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने की कोशिश कर सकता है, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अगर ऐसा होता है, तो इससे तेल की कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति बनाए रखने और एक कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए काम करने की आवश्यकता होगी जो सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करता हो। नाकाबंदी और उसके संभावित परिणाम वैश्विक तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं





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