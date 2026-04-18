ईरान का होर्मुज़ जलडमरूमध्य खुला, अमेरिका की नाकाबंदी पर चेतावनी

इज़रायल-लेबनान युद्धविराम के बीच ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक यातायात के लिए फिर से खोल दिया है, लेकिन अमेरिका की जारी नाकाबंदी पर तेहरान ने तीखी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो यह जलमार्ग खुला नहीं रहेगा।
हालिया इज़रायल और लेबनान के बीच युद्धविराम के मद्देनजर, ईरान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य अब वाणिज्यिक यातायात के लिए फिर से खुला है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ईरान ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में उसकी जारी नाकाबंदी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान के शीर्ष नेता और संसद अध्यक्ष, एमबी कालिबाफ, जिन्होंने मौजूदा संघर्ष के दौरान देश के मुख्य वार्ताकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है, ने शनिवार को कहा कि जब ईरान ने
जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल दिया है, तब भी अमेरिका की नाकाबंदी जारी रखना वाशिंगटन के साथ हुए किसी भी समझौते का उल्लंघन होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलडमरूमध्य से गुजरने वाला समुद्री यातायात अब पूरी तरह से ईरान द्वारा तय किए गए मार्ग का पालन करेगा और यह उसकी कड़ी निगरानी व समन्वय में ही संचालित होगा। यह कदम तेहरान की क्षेत्रीय शक्ति और प्रभाव को प्रदर्शित करने का प्रयास है, खासकर जब ईरान ने पहले भी यह कहा था कि उसका अमेरिका और इज़रायल के साथ हुआ युद्धविराम लेबनान पर भी लागू होता है। ईरान का यह रुख उस समय आया है जब अमेरिका ने पहले घोषणा की थी कि वह ईरानी बंदरगाहों और जहाजों की नाकाबंदी तब तक जारी रखेगा, जब तक कि ईरान के साथ उनका समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की उस टिप्पणी के विपरीत है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर कभी बंद न करने पर सहमति जताई है और वह अमेरिका के साथ मिलकर समुद्र से नौसैनिक बारूदी सुरंगें हटा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे पर कि वह ईरान की भूमिगत समृद्ध यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लेगा, कालिबाफ ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा था कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यह दर्शाता है कि ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु संबंधी गतिविधियों पर किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने पहले यह भी कहा था कि वह रूसी तेल से जुड़ी अपनी प्रतिबंध पर दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बाद में उसने इसे 16 मई (भारतीय समयानुसार 17 मई सुबह) तक बढ़ा दिया। यह छूट पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर लागू की गई थी, जब ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकाबंदी के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अभूतपूर्व बाधा आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि यह वह तेल था जो 11 मार्च से पहले समुद्र में था, और अब उसका इस्तेमाल हो चुका है। हालांकि, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से प्रभावित एशियाई देशों ने इस छूट को जारी रखने के लिए अमेरिका पर दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप यह आंशिक रियायत दी गई। मार्च में भारत द्वारा रूसी तेल की अपनी सबसे अधिक दैनिक औसत खरीद दर्ज की गई, जो जून 2023 के बाद से सबसे अधिक थी। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के प्रभाव को रेखांकित करता है। ईरान की यह घोषणा और चेतावनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक जीवन रेखा है, जो प्रतिदिन लाखों बैरल तेल के परिवहन को संभव बनाता है। किसी भी प्रकार की नाकाबंदी या संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ईरान का यह कदम, अमेरिका की ओर से लगातार लगाए जा रहे दबाव और प्रतिबंधों के बीच, अपनी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने और अपने हितों की रक्षा करने का एक प्रयास है। संसद अध्यक्ष कालिबाफ का यह बयान कि जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के नियमों का पालन करना होगा, यह भी दर्शाता है कि तेहरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा है। यह स्थिति क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर जब इज़रायल और लेबनान के बीच युद्धविराम एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। वैश्विक समुदाय ईरान और अमेरिका के बीच इस बढ़ते गतिरोध पर बारीकी से नज़र रखे हुए है, क्योंकि इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं
ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य अमेरिका नाकाबंदी युद्धविराम