ईरान को ट्रंप की खुली धमकी: संघर्षविराम बढ़ाने की संभावना नहीं, समझौता नहीं तो बरसेंगे बम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि संघर्षविराम खत्म होने के बाद यदि कोई ठोस समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका सैन्य बल का प्रयोग करने में पीछे नहीं हटेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी दो सप्ताह के संघर्षविराम को लेकर अत्यंत कड़ा रुख अपनाते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के साथ चल रहा मौजूदा संघर्षविराम बुधवार की शाम को समाप्त हो जाएगा और इसे आगे बढ़ाने की कोई भी संभावना न के बराबर है। राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार के दौरान बहुत सख्त लहजे में अपनी बात रखी और कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई ठोस समझौता नहीं होता है, तो ईरान पर बमों की बारिश होने में देर नहीं
लगेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव पर टिकी हुई हैं। ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार के दबाव में आकर कोई कमजोर या अनुचित समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को दिए एक फोन साक्षात्कार में विस्तार से जानकारी दी कि सात अप्रैल को शुरू हुआ यह दो सप्ताह का संघर्षविराम अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि उनके पास दुनिया भर का समय है और उन्हें ईरान की शर्तों पर झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या समझौते के अभाव में युद्ध फिर से शुरू होगा, तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के उत्तर दिया कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल रहते हैं, तो सैन्य विकल्प ही अंतिम रास्ता बचेगा। उनका यह तेवर यह दर्शाता है कि ईरान को लेकर उनकी नीति अब कूटनीति से अधिक शक्ति प्रदर्शन की ओर झुक रही है। ट्रंप के इस अल्टीमेटम ने न केवल तेहरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व के देशों में खलबली मचा दी है। पीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मंगलवार या बुधवार तक कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य हो जाएगी। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के बयानों में काफी अस्थिरता देखी गई है, लेकिन बुधवार की समय सीमा ने अब इसे एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि उन्हें अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच का यह कड़वा द्वंद्व न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें बुधवार की शाम पर टिकी हैं कि क्या बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकलता है या फिर यह कूटनीतिक दांव-पेच एक विनाशकारी युद्ध का रूप ले लेंगे
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