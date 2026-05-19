ईरान विवाद में डोनाल्ड ट्रंप का बदला रुख और खाड़ी देशों की मध्यस्थता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे ईरान के साथ परमाणु विवाद को बिना किसी सैन्य कार्रवाई या बमबारी के सुलझाना चाहते हैं। खाड़ी देशों की कूटनीतिक पहल ने शांति की नई उम्मीद जगाई है।

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई वर्षों से चले आ रहे तनाव ने पूरी दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष के कगार पर खड़ा कर दिया था। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने संकेत दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में अब कुछ नरमी आई है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर बेहद सख्त हैं, लेकिन वे किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जिसमें बमबारी या सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता पड़े। उन्होंने कहा कि यदि कूटनीति के माध्यम से इस जटिल समस्या का समाधान निकल आता है, तो यह उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात होगी। ट्रंप का यह बयान एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वे ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे थे और सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे थे। ट्रंप ने अपनी बातचीत के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि ईरान का परमाणु हथियार हासिल करना वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रंप ने तर्क दिया कि यह निर्णय केवल राजनीतिक लोकप्रियता के बारे में नहीं है, बल्कि यह दुनिया के बड़े शहरों और करोड़ों लोगों की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने लॉस एंजिलिस जैसे महानगरों का उदाहरण देते हुए समझाया कि परमाणु हथियारों का खतरा कितना विनाशकारी हो सकता है और ऐसे में एक नेता के तौर पर उनका यह कर्तव्य है कि वे दुनिया को तबाही से बचाएं। उनका मानना है कि भले ही जनता उनके इस सख्त रुख को शुरू में पसंद न करे, लेकिन जब उन्हें परमाणु युद्ध के वास्तविक खतरों का एहसास होगा, तब वे उनके फैसलों की सराहना करेंगे। ट्रंप ने दृढ़ता के साथ कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया को किसी बड़े परमाणु संकट में नहीं गिरने देंगे। इस तनावपूर्ण माहौल में खाड़ी देश ों, विशेषकर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। इन देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच एक सेतु का काम किया है और सक्रिय रूप से कूटनीति क पहल शुरू की है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि इन देशों के अनुरोध के बाद उन्होंने ईरान पर होने वाले प्रस्तावित हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया है। खाड़ी देश ों का मानना है कि बातचीत के जरिए एक ऐसा समझौता संभव है जो दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करे और क्षेत्र में स्थिरता लाए। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यह विराम केवल अस्थायी न होकर स्थायी शांति में बदल जाए। उन्होंने बताया कि कई देश अब सीधे अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, ताकि एक सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। यदि कूटनीति सफल होती है, तो यह न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए एक बड़ी जीत होगी। दूसरी ओर, अमेरिका के भीतर ट्रंप की इस रणनीति को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सीएनएन द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, ईरान संघर्ष के चलते राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 36 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक ही उनके वर्तमान प्रदर्शन और फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। इस गिरावट का मुख्य कारण युद्ध की आशंका और उससे जुड़ी अनिश्चितताएं हैं। अमेरिकी जनता एक ओर सुरक्षा चाहती है, तो दूसरी ओर वे एक ऐसे लंबे और खर्चीले युद्ध में नहीं फंसना चाहते जिसका अंत स्पष्ट न हो। इसके बावजूद, ट्रंप अपनी प्राथमिकता पर अडिग हैं और उनका मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि मध्य पूर्व के देश अब किसी भी बड़े सैन्य टकराव से पूरी तरह बचना चाहते हैं क्योंकि युद्ध का प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और तेल आपूर्ति को बाधित करेगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश लंबे समय से बैक-चैनल कूटनीति का सहारा लेते रहे हैं ताकि तनाव को नियंत्रित किया जा सके। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप का यह बदला हुआ सुर वास्तव में एक शांति समझौते की दिशा में पहला कदम है या यह केवल समय बिताने की एक रणनीति है। यदि आने वाले दिनों में बातचीत आगे बढ़ती है, तो यह वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है, अन्यथा क्षेत्र एक बार फिर विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ सकता है.

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई वर्षों से चले आ रहे तनाव ने पूरी दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष के कगार पर खड़ा कर दिया था। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने संकेत दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में अब कुछ नरमी आई है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर बेहद सख्त हैं, लेकिन वे किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जिसमें बमबारी या सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता पड़े। उन्होंने कहा कि यदि कूटनीति के माध्यम से इस जटिल समस्या का समाधान निकल आता है, तो यह उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात होगी। ट्रंप का यह बयान एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वे ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे थे और सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे थे। ट्रंप ने अपनी बातचीत के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि ईरान का परमाणु हथियार हासिल करना वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रंप ने तर्क दिया कि यह निर्णय केवल राजनीतिक लोकप्रियता के बारे में नहीं है, बल्कि यह दुनिया के बड़े शहरों और करोड़ों लोगों की सुरक्षा का मामला है। उन्होंने लॉस एंजिलिस जैसे महानगरों का उदाहरण देते हुए समझाया कि परमाणु हथियारों का खतरा कितना विनाशकारी हो सकता है और ऐसे में एक नेता के तौर पर उनका यह कर्तव्य है कि वे दुनिया को तबाही से बचाएं। उनका मानना है कि भले ही जनता उनके इस सख्त रुख को शुरू में पसंद न करे, लेकिन जब उन्हें परमाणु युद्ध के वास्तविक खतरों का एहसास होगा, तब वे उनके फैसलों की सराहना करेंगे। ट्रंप ने दृढ़ता के साथ कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया को किसी बड़े परमाणु संकट में नहीं गिरने देंगे। इस तनावपूर्ण माहौल में खाड़ी देशों, विशेषकर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। इन देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच एक सेतु का काम किया है और सक्रिय रूप से कूटनीतिक पहल शुरू की है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि इन देशों के अनुरोध के बाद उन्होंने ईरान पर होने वाले प्रस्तावित हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया है। खाड़ी देशों का मानना है कि बातचीत के जरिए एक ऐसा समझौता संभव है जो दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करे और क्षेत्र में स्थिरता लाए। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यह विराम केवल अस्थायी न होकर स्थायी शांति में बदल जाए। उन्होंने बताया कि कई देश अब सीधे अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, ताकि एक सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। यदि कूटनीति सफल होती है, तो यह न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए एक बड़ी जीत होगी। दूसरी ओर, अमेरिका के भीतर ट्रंप की इस रणनीति को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सीएनएन द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, ईरान संघर्ष के चलते राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 36 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक ही उनके वर्तमान प्रदर्शन और फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। इस गिरावट का मुख्य कारण युद्ध की आशंका और उससे जुड़ी अनिश्चितताएं हैं। अमेरिकी जनता एक ओर सुरक्षा चाहती है, तो दूसरी ओर वे एक ऐसे लंबे और खर्चीले युद्ध में नहीं फंसना चाहते जिसका अंत स्पष्ट न हो। इसके बावजूद, ट्रंप अपनी प्राथमिकता पर अडिग हैं और उनका मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि मध्य पूर्व के देश अब किसी भी बड़े सैन्य टकराव से पूरी तरह बचना चाहते हैं क्योंकि युद्ध का प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और तेल आपूर्ति को बाधित करेगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश लंबे समय से बैक-चैनल कूटनीति का सहारा लेते रहे हैं ताकि तनाव को नियंत्रित किया जा सके। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप का यह बदला हुआ सुर वास्तव में एक शांति समझौते की दिशा में पहला कदम है या यह केवल समय बिताने की एक रणनीति है। यदि आने वाले दिनों में बातचीत आगे बढ़ती है, तो यह वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है, अन्यथा क्षेत्र एक बार फिर विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ सकता है





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