ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पर अमेरिकी जांच: मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप

अमेरिकी न्याय विभाग ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की है। जांच में वॉल स्ट्रीट बैंकों में निवेश और अन्य वित्तीय लेन-देन की समीक्षा की जा रही है।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पर अमेरिकी न्याय विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की है। यह जांच उन आरोपों पर केंद्रित है जिनमें कहा गया है कि खामेनेई ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ा निवेश पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसमें वॉल स्ट्रीट के प्रमुख बैंकों में निवेश शामिल था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियां खामेनेई से जुड़ी कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की समीक्षा कर रही हैं और यह भी देख रही हैं कि क्या अमेरिकी वित्तीय संस्थानों ने इन लेन-देन में कोई भूमिका निभाई। जिन बैंकों की गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है, उनमें JPMorgan Chase और Citigroup जैसे बड़े अमेरिकी बैंक शामिल हैं। हालांकि जांच शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि खामेनेई के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए गए हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वह इस जांच के मुख्य केंद्र में बने हुए हैं। मोजतबा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता तब बने थे जब उनके पिता और तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। सर्वोच्च नेता के रूप में मोजतबा देश की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा की स्थिति को लेकर कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मोजतबा जीवित हैं और ईरान के नेतृत्व में उनकी सक्रियता बढ़ रही है। यह जांच ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है। वहीं ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। खामेनेई पर चल रही जांच के नतीजों का ईरान की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है.

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पर अमेरिकी न्याय विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की है। यह जांच उन आरोपों पर केंद्रित है जिनमें कहा गया है कि खामेनेई ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ा निवेश पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसमें वॉल स्ट्रीट के प्रमुख बैंकों में निवेश शामिल था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियां खामेनेई से जुड़ी कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की समीक्षा कर रही हैं और यह भी देख रही हैं कि क्या अमेरिकी वित्तीय संस्थानों ने इन लेन-देन में कोई भूमिका निभाई। जिन बैंकों की गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है, उनमें JPMorgan Chase और Citigroup जैसे बड़े अमेरिकी बैंक शामिल हैं। हालांकि जांच शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि खामेनेई के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए गए हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वह इस जांच के मुख्य केंद्र में बने हुए हैं। मोजतबा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता तब बने थे जब उनके पिता और तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। सर्वोच्च नेता के रूप में मोजतबा देश की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा की स्थिति को लेकर कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मोजतबा जीवित हैं और ईरान के नेतृत्व में उनकी सक्रियता बढ़ रही है। यह जांच ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है। वहीं ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। खामेनेई पर चल रही जांच के नतीजों का ईरान की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है





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