ईरान का ड्रोन उद्योग: प्रतिबंधों के बीच सैन्य शक्ति का उदय

ईरान ने कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करते हुए ड्रोन तकनीक विकसित की और वैश्विक सैन्य उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया। अकरम ख़रीफ़ की किताब 'अंडर द शैडो ऑफ़ अ विटनेस' में ईरान के ड्रोन उद्योग के विकास की पड़ताल।
ईरान और अमेरिका - इसराइल गठबंधन के बीच जारी टकराव के बीच, सैन्य विशेषज्ञ अकरम ख़रीफ़ की एक किताब आई है - 'अंडर द शैडो ऑफ़ अ विटनेस'। इसमें उन्होंने ईरान में ड्रोन इंडस्ट्री की शुरुआत और उसके विकास की पड़ताल की है। उन्होंने ईरान की उस रणनीति का ज़िक्र किया है, जिसकी वजह से वह अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर सका और ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्री में एक अहम खिलाड़ी बन गया। ईरान ी ड्रोन का पहली बार ज़िक्र इसराइल सीमा पर हिज़्बुल्लाह की गतिविधियों से जुड़ी सैन्य रिपोर्टों में सामने आया। बाद में यमन में हूतियों के इस्तेमाल किए गए ड्रोन के मलबे की जांच के बाद इनका संबंध ईरान ी मैन्युफ़ैक्चरिंग से जोड़ा गया। लेकिन सितंबर 2022 में दुनिया इस हैरान कर देने वाली ख़बर से जागी कि ईरान , रूस ी सेना को ड्रोन तकनीक दे रहा है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीएव के आसमान में उड़ते गेरानियम-2 (शाहिद-136) ड्रोन की पहली तस्वीरें सामने आईं। एक ऐसा देश जिसपर 40 साल से प्रतिबंध लगे हुए हैं, वह अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में खेल के नियम कैसे बदल सका? 1979 के बाद पाबंदियों ने ईरान के नेताओं को मजबूर किया कि वे मौजूदा विकल्पों और मुश्किलों से निकलने के तरीक़े तलाशें। पाबंदियों की वजह से उन्होंने विदेशों में सप्लाई नेटवर्क बनाने की कोशिश की, जिससे वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सकें। उन्होंने कभी-कभी सिविल तकनीक का सहारा लिया। लेकिन सबसे अहम यह था कि संसाधनों की कमी के बावजूद, ईरान ियों ने रणनीतियां विकसित कीं और उन्हें धैर्य के साथ लागू किया। जब जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने देश छोड़ा, तो वह पीछे एक ऐसी सेना छोड़ गए जो हथियारों के मामले में क्षेत्र की सबसे मज़बूत सेना थी। ईरान ी सेना के पास उस वक़्त एफ़-14 टॉमकैट, एफ-4 फ़ैंटम और एफ़-5 टाइगर विमानों जैसे फ़ाइटर जेट थे। उस समय ईरान ी सेना सैन्य उपकरणों के मामले में अमेरिका , सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ़्रांस के बाद दुनिया में पांचवें स्थान पर थी। ख़ास तौर पर ईरान ी वायुसेना जर्मनी, चीन और इसराइल से भी ज़्यादा उन्नत थी, जिसके पास एफ़-14 टॉमकैट जैसे उस समय के सबसे उन्नत विमान थे। हालांकि, इनका संचालन और रखरखाव ईरान में तैनात बड़ी संख्या में अमेरिकी तकनीशियनों और इंजीनियरों पर निर्भर था। शाह की हुकूमत गिरने के बाद, सैन्य नेता देश छोड़कर भाग गए, मारे गए या जेल में डाल दिए गए। अमेरिकी तकनीशियन और इंजीनियर भी चले गए। अमेरिकी कंपनियों ने नई सरकार से संबंध तोड़ लिए। जिन विमानों को ईरान ने अरबों डॉलर में खरीदा था, वे बेकार हो गए। सितंबर 1980 में, इराक़ी फ़ौजों ने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों के बीच एक ऐसा ख़ूनी युद्ध शुरू हुआ, जो आठ साल तक चला। इसमें मारकाट और तबाही के सबसे भयानक तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इस जंग में क़रीब 10 लाख लोग मारे गए। युद्ध के शुरुआती दौर में इराक़ी फ़ौजों को हवाई दबदबे के कारण बढ़त मिली। इराक़ी सेना ने सोवियत संघ से टोही विमान खरीदे और उनसे सैटेलाइट तस्वीरें हासिल कीं, जिससे उन्हें दुश्मन की स्थिति और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिली। वहीं ईरान ी सेना बिना स्पष्ट रणनीति के लड़ रही थी। वे न तो उन उन्नत विमानों को चला पा रही थीं जिन्हें अमेरिका ने ज़मीन पर खड़ा छोड़ दिया था और न ही अपनी ज़रूरत की तकनीक खरीद पा रही थीं। ईरान ियों को ऐसी तकनीक की सख़्त ज़रूरत थी जिससे वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकें। लेकिन आर्थिक पाबंदियों ने उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने से रोक दिया। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे दूसरों से हासिल करने के बजाय इस तकनीक को खुद ईजाद करेंगे। आइडिया बहुत साधारण था। अगर आप दुश्मन की सीमा के ऊपर टोही विमान नहीं उड़ा सकते, तो शायद दूर से नियंत्रित किए जाने वाले ऐसे उपकरण भेज सकते हैं जो सस्ते हों और पकड़ में भी कम आएं। ईरान ियों ने 1981 से ही इन छोटे उपकरणों पर सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने इनमें कैमरे लगाने पर सोच विचार किया। यह विचार इस्फ़हान यूनिवर्सिटी से आया। छात्रों और इंजीनियरों ने इस पर काम किया। उन्होंने डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रोटोटाइप विकसित की और फिर इन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड की सेना के सामने पेश किया। यूनिवर्सिटी में एक साधारण वर्कशॉप में आने वाले स्टूडेंट 'कंस्ट्रक्शन जिहाद' और 'यूनिवर्सिटी जिहाद' जैसे शब्दों में यक़ीन रखते थे। इस्लामिक क्रांति के बाद देश की सरकार ने इन शब्दों को अपनाया था। सालों की कोशिशों, नाकामियों और लगातार मेहनत के बीच, तीन युवा इस्फ़हान की यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में डिज़ाइन बना रहे थे और फिर ख़ुज़ेस्तान के मैदानों में उनका परीक्षण कर रहे थे। एक सिविल पायलट था जिसका नाम फ़रशीद था, दूसरा फ़िज़िक्स का छात्र सईद और तीसरा एक पेशेवर सुनार मसूद ज़ाहेदी था। जब उन्होंने पहली बार यह प्रोटोटाइप सैन्य अधिकारियों को दिखाया, तो कुछ ने इसका मज़ाक़ उड़ाया। यह किसी बच्चे के खिलौने जैसा लग रहा था, जो इधर उधर की चीज़ों से बना था। इसका फ़्यूल टैंक अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला आईवी बैग था.
ईरान और अमेरिका-इसराइल गठबंधन के बीच जारी टकराव के बीच, सैन्य विशेषज्ञ अकरम ख़रीफ़ की एक किताब आई है - 'अंडर द शैडो ऑफ़ अ विटनेस'। इसमें उन्होंने ईरान में ड्रोन इंडस्ट्री की शुरुआत और उसके विकास की पड़ताल की है। उन्होंने ईरान की उस रणनीति का ज़िक्र किया है, जिसकी वजह से वह अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर सका और ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्री में एक अहम खिलाड़ी बन गया। ईरानी ड्रोन का पहली बार ज़िक्र इसराइल सीमा पर हिज़्बुल्लाह की गतिविधियों से जुड़ी सैन्य रिपोर्टों में सामने आया। बाद में यमन में हूतियों के इस्तेमाल किए गए ड्रोन के मलबे की जांच के बाद इनका संबंध ईरानी मैन्युफ़ैक्चरिंग से जोड़ा गया। लेकिन सितंबर 2022 में दुनिया इस हैरान कर देने वाली ख़बर से जागी कि ईरान, रूसी सेना को ड्रोन तकनीक दे रहा है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीएव के आसमान में उड़ते गेरानियम-2 (शाहिद-136) ड्रोन की पहली तस्वीरें सामने आईं। एक ऐसा देश जिसपर 40 साल से प्रतिबंध लगे हुए हैं, वह अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में खेल के नियम कैसे बदल सका? 1979 के बाद पाबंदियों ने ईरान के नेताओं को मजबूर किया कि वे मौजूदा विकल्पों और मुश्किलों से निकलने के तरीक़े तलाशें। पाबंदियों की वजह से उन्होंने विदेशों में सप्लाई नेटवर्क बनाने की कोशिश की, जिससे वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सकें। उन्होंने कभी-कभी सिविल तकनीक का सहारा लिया। लेकिन सबसे अहम यह था कि संसाधनों की कमी के बावजूद, ईरानियों ने रणनीतियां विकसित कीं और उन्हें धैर्य के साथ लागू किया। जब जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने देश छोड़ा, तो वह पीछे एक ऐसी सेना छोड़ गए जो हथियारों के मामले में क्षेत्र की सबसे मज़बूत सेना थी। ईरानी सेना के पास उस वक़्त एफ़-14 टॉमकैट, एफ-4 फ़ैंटम और एफ़-5 टाइगर विमानों जैसे फ़ाइटर जेट थे। उस समय ईरानी सेना सैन्य उपकरणों के मामले में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ़्रांस के बाद दुनिया में पांचवें स्थान पर थी। ख़ास तौर पर ईरानी वायुसेना जर्मनी, चीन और इसराइल से भी ज़्यादा उन्नत थी, जिसके पास एफ़-14 टॉमकैट जैसे उस समय के सबसे उन्नत विमान थे। हालांकि, इनका संचालन और रखरखाव ईरान में तैनात बड़ी संख्या में अमेरिकी तकनीशियनों और इंजीनियरों पर निर्भर था। शाह की हुकूमत गिरने के बाद, सैन्य नेता देश छोड़कर भाग गए, मारे गए या जेल में डाल दिए गए। अमेरिकी तकनीशियन और इंजीनियर भी चले गए। अमेरिकी कंपनियों ने नई सरकार से संबंध तोड़ लिए। जिन विमानों को ईरान ने अरबों डॉलर में खरीदा था, वे बेकार हो गए। सितंबर 1980 में, इराक़ी फ़ौजों ने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों के बीच एक ऐसा ख़ूनी युद्ध शुरू हुआ, जो आठ साल तक चला। इसमें मारकाट और तबाही के सबसे भयानक तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इस जंग में क़रीब 10 लाख लोग मारे गए। युद्ध के शुरुआती दौर में इराक़ी फ़ौजों को हवाई दबदबे के कारण बढ़त मिली। इराक़ी सेना ने सोवियत संघ से टोही विमान खरीदे और उनसे सैटेलाइट तस्वीरें हासिल कीं, जिससे उन्हें दुश्मन की स्थिति और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिली। वहीं ईरानी सेना बिना स्पष्ट रणनीति के लड़ रही थी। वे न तो उन उन्नत विमानों को चला पा रही थीं जिन्हें अमेरिका ने ज़मीन पर खड़ा छोड़ दिया था और न ही अपनी ज़रूरत की तकनीक खरीद पा रही थीं। ईरानियों को ऐसी तकनीक की सख़्त ज़रूरत थी जिससे वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकें। लेकिन आर्थिक पाबंदियों ने उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने से रोक दिया। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे दूसरों से हासिल करने के बजाय इस तकनीक को खुद ईजाद करेंगे। आइडिया बहुत साधारण था। अगर आप दुश्मन की सीमा के ऊपर टोही विमान नहीं उड़ा सकते, तो शायद दूर से नियंत्रित किए जाने वाले ऐसे उपकरण भेज सकते हैं जो सस्ते हों और पकड़ में भी कम आएं। ईरानियों ने 1981 से ही इन छोटे उपकरणों पर सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने इनमें कैमरे लगाने पर सोच विचार किया। यह विचार इस्फ़हान यूनिवर्सिटी से आया। छात्रों और इंजीनियरों ने इस पर काम किया। उन्होंने डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रोटोटाइप विकसित की और फिर इन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड की सेना के सामने पेश किया। यूनिवर्सिटी में एक साधारण वर्कशॉप में आने वाले स्टूडेंट 'कंस्ट्रक्शन जिहाद' और 'यूनिवर्सिटी जिहाद' जैसे शब्दों में यक़ीन रखते थे। इस्लामिक क्रांति के बाद देश की सरकार ने इन शब्दों को अपनाया था। सालों की कोशिशों, नाकामियों और लगातार मेहनत के बीच, तीन युवा इस्फ़हान की यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में डिज़ाइन बना रहे थे और फिर ख़ुज़ेस्तान के मैदानों में उनका परीक्षण कर रहे थे। एक सिविल पायलट था जिसका नाम फ़रशीद था, दूसरा फ़िज़िक्स का छात्र सईद और तीसरा एक पेशेवर सुनार मसूद ज़ाहेदी था। जब उन्होंने पहली बार यह प्रोटोटाइप सैन्य अधिकारियों को दिखाया, तो कुछ ने इसका मज़ाक़ उड़ाया। यह किसी बच्चे के खिलौने जैसा लग रहा था, जो इधर उधर की चीज़ों से बना था। इसका फ़्यूल टैंक अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला आईवी बैग था
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