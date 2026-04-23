ईरान पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से ट्रंप का इनकार, कहा - पारंपरिक हमलों से ही काफी नुकसान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पारंपरिक हमलों से ही ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखने और उसे बातचीत की मेज पर लाने की अपनी रणनीति को दोहराया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव पूर्ण स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने पहले ही पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है और परमाणु हथियार ों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु हथियार किसी भी देश को कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे मीडिया संस्थानों पर निशाना साधते हुए उन पर ‘फेक न्यूज’ फैलाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ किसी भी संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब अमेरिका, उसके सहयोगी और पूरी दुनिया के लिए एक उचित और लाभकारी समझौता हो सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास दुनिया का पूरा समय है, लेकिन ईरान के पास समय नहीं है और उनकी घड़ी टिक-टिक कर रही है। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने का दावा करते हुए कहा कि उनकी नौसेना को समुद्र में डुबो दिया गया है, वायु सेना को नष्ट कर दिया गया है, और एंटी-एयरक्राफ्ट तथा रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के कई महत्वपूर्ण नेता मारे जा चुके हैं और उस पर आर्थिक प्रतिबंधों का सख्त पालन किया जा रहा है, जिससे वहां की स्थिति और भी खराब हो रही है। इस बीच, हिंद महासागर में तनाव की स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने एक और युद्धपोत , यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश को तैनात कर दिया है। इस तैनाती के साथ ही अब हिंद महासागर क्षेत्र में कुल तीन अमेरिकी विमानवाहक पोत मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। यूएसएस बुश ने वर्जीनिया से रवाना होने के बाद अटलांटिक महासागर को पार किया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों ओर एक असामान्य मार्ग अपनाया, जो अमेरिका की रणनीतिक तैयारियों का संकेत देता है। यह तैनाती ईरान को एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखने और उसे बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है और भविष्य में भी यह स्थिति जारी रहने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच का यह संघर्ष वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने पहले ही पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है और परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु हथियार किसी भी देश को कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे मीडिया संस्थानों पर निशाना साधते हुए उन पर ‘फेक न्यूज’ फैलाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ किसी भी संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब अमेरिका, उसके सहयोगी और पूरी दुनिया के लिए एक उचित और लाभकारी समझौता हो सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास दुनिया का पूरा समय है, लेकिन ईरान के पास समय नहीं है और उनकी घड़ी टिक-टिक कर रही है। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने का दावा करते हुए कहा कि उनकी नौसेना को समुद्र में डुबो दिया गया है, वायु सेना को नष्ट कर दिया गया है, और एंटी-एयरक्राफ्ट तथा रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के कई महत्वपूर्ण नेता मारे जा चुके हैं और उस पर आर्थिक प्रतिबंधों का सख्त पालन किया जा रहा है, जिससे वहां की स्थिति और भी खराब हो रही है। इस बीच, हिंद महासागर में तनाव की स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने एक और युद्धपोत, यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश को तैनात कर दिया है। इस तैनाती के साथ ही अब हिंद महासागर क्षेत्र में कुल तीन अमेरिकी विमानवाहक पोत मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। यूएसएस बुश ने वर्जीनिया से रवाना होने के बाद अटलांटिक महासागर को पार किया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों ओर एक असामान्य मार्ग अपनाया, जो अमेरिका की रणनीतिक तैयारियों का संकेत देता है। यह तैनाती ईरान को एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखने और उसे बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है और भविष्य में भी यह स्थिति जारी रहने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच का यह संघर्ष वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है





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