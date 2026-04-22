ईरान ने पाकिस्तान सीमा से घुसे आतंकवादियों को मार गिराया, तनाव बढ़ा

ईरान ने पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ करने वाले जैश अल-अदल के आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। यह घटना सिस्तान-बलोचिस्तान प्रांत के रास्क क्षेत्र में हुई।

ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब ईरान ने अपनी सीमा में घुसपैठ करने वाले दर्जनों आतंकवाद ियों को मार गिराया। यह घटना सिस्तान-बलोचिस्तान प्रांत के रास्क क्षेत्र में हुई, जहाँ ईरान ी सुरक्षा बलों ने जैश अल-अदल नामक एक आतंकवाद ी समूह की एक सक्रिय टीम को नष्ट कर दिया। यह घुसपैठ पाकिस्तान सीमा से हुई थी, और इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रही वार्ता की पृष्ठभूमि में एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ी सुरक्षा बलों ने जैश अल-अदल के कई आतंकवाद ियों को मार गिराया, जो पाकिस्तान से सीमा पार करके ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के रास्क इलाके में घुस आए थे। इस ऑपरेशन के बाद, ईरान ी सेना ने आतंकवाद ियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। जैश अल-अदल एक बलूच सुन्नी आतंकवाद ी संगठन है जो 2012 से ईरान - पाकिस्तान की खुली सीमा पर सक्रिय है। यह संगठन ईरान ी पुलिस और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। रास्क इलाके में सुरक्षा बलों और जैश अल-अदल के बीच पहले भी कई झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें 2024 में हुई झड़पें भी शामिल हैं। अरबी भाषा में जैश अल-अदल का अर्थ “न्याय की सेना” होता है। इस संगठन का उद्देश्य ईरान के सुन्नी बलूच समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना बताया जाता है, लेकिन ईरान और कई अन्य देश इसे एक आतंकवाद ी संगठन मानते हैं। जैश अल-अदल की स्थापना लगभग 2012 में हुई थी, और माना जाता है कि यह पहले से सक्रिय रहे आतंकवाद ी संगठन जुंदल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद उसके ही सदस्यों से बना है। ईरान का आरोप है कि यह संगठन देश के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में अस्थिरता फैलाने और सुरक्षा बलों पर हमले करने में शामिल है। जैश अल-अदल खुद को ईरान के सुन्नी बलूच समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला बताता है, और इसके घोषित उद्देश्यों में सिस्तान-बलूचिस्तान क्षेत्र के लिए अधिक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार, और बलूच समुदाय के साथ कथित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष शामिल है। हालांकि, ईरान और कई अन्य देश इसे एक आतंकवाद ी संगठन मानते हैं और इसकी गतिविधियों को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। जैश अल-अदल की गतिविधियां मुख्य रूप से ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में केंद्रित हैं। इस घटना के बाद, दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत की उम्मीद है ताकि तनाव को कम किया जा सके और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग करें और सीमा पार से होने वाली आतंकवाद ी गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम करें। इस घटना ने एक बार फिर से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आतंकवाद के खतरे को उजागर कर दिया है.

ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब ईरान ने अपनी सीमा में घुसपैठ करने वाले दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। यह घटना सिस्तान-बलोचिस्तान प्रांत के रास्क क्षेत्र में हुई, जहाँ ईरानी सुरक्षा बलों ने जैश अल-अदल नामक एक आतंकवादी समूह की एक सक्रिय टीम को नष्ट कर दिया। यह घुसपैठ पाकिस्तान सीमा से हुई थी, और इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रही वार्ता की पृष्ठभूमि में एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी सुरक्षा बलों ने जैश अल-अदल के कई आतंकवादियों को मार गिराया, जो पाकिस्तान से सीमा पार करके ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के रास्क इलाके में घुस आए थे। इस ऑपरेशन के बाद, ईरानी सेना ने आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। जैश अल-अदल एक बलूच सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो 2012 से ईरान-पाकिस्तान की खुली सीमा पर सक्रिय है। यह संगठन ईरानी पुलिस और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। रास्क इलाके में सुरक्षा बलों और जैश अल-अदल के बीच पहले भी कई झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें 2024 में हुई झड़पें भी शामिल हैं। अरबी भाषा में जैश अल-अदल का अर्थ “न्याय की सेना” होता है। इस संगठन का उद्देश्य ईरान के सुन्नी बलूच समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना बताया जाता है, लेकिन ईरान और कई अन्य देश इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। जैश अल-अदल की स्थापना लगभग 2012 में हुई थी, और माना जाता है कि यह पहले से सक्रिय रहे आतंकवादी संगठन जुंदल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद उसके ही सदस्यों से बना है। ईरान का आरोप है कि यह संगठन देश के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में अस्थिरता फैलाने और सुरक्षा बलों पर हमले करने में शामिल है। जैश अल-अदल खुद को ईरान के सुन्नी बलूच समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला बताता है, और इसके घोषित उद्देश्यों में सिस्तान-बलूचिस्तान क्षेत्र के लिए अधिक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार, और बलूच समुदाय के साथ कथित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष शामिल है। हालांकि, ईरान और कई अन्य देश इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं और इसकी गतिविधियों को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। जैश अल-अदल की गतिविधियां मुख्य रूप से ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में केंद्रित हैं। इस घटना के बाद, दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत की उम्मीद है ताकि तनाव को कम किया जा सके और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग करें और सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम करें। इस घटना ने एक बार फिर से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आतंकवाद के खतरे को उजागर कर दिया है





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