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ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन का बड़ा बयान: देश कभी हार नहीं मानेगा, खामेनेई ने बातचीत की मंजूरी दी

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ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन का बड़ा बयान: देश कभी हार नहीं मानेगा, खामेनेई ने बातचीत की मंजूरी दी
ईरानपेजेशकियनखामेनेई
📆10-06-2026 12:45:00
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ईरानी राष्ट्रपति शाहिद पेजेशकियन ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मंशा याद दिलाते हुए कहा कि ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है। पेजेशकियन ने खामेनेई द्वारा मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए बातचीत की मंजूरी देना एवं 'न युद्ध न शांति' की नीति को छोड़ने की जरूरत पर जोर दिया।

ईरान ी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि खामेनेई ने मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए बातचीत और राजनयिक संवाद का रास्ता अपनाने की मंजूरी दे दी थी। पेजेशकियन ने कहा कि ईरान को 'न युद्ध न शांति' के लंबे समय से चला आ रहे गतिरोध से बाहर निकलना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि केवल सैन्य ताकत के बल पर किसी देश को झुकाया नहीं जा सकता, जहाँ त drei सालों के बाद भी छोटे से गाजा को नहीं झुका पाए तो ईरान को कैसे झुकाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का सैन्य टकराव ईरान के फायदे में नहीं है लेकिन यह मतलब नहीं कि देश किसी बाहरी दबाव के सामने घुटने टेक देगा। अगर ईरान की संप्रभुता और जमीन पर हमला किया जाए तो वह कदम पीछे नहीं खींचेगा और न ही समर्पण करेगा। पेजेशकियन ने अपने कार्यकाल के दौरान खामेनेई के साथ हुनी नियमित बैठकों का जिक्र करते हुए बताया कि सर्वोच्च नेता ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि संघर्ष और कूटनीति के बीच फंसे गतिरोध का समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि खामेनेई का सबसे आखिरी निर्देश सीधा था - 'जाओ और इस मसले को हल करो।' राष्ट्रोपति ने ईरान की आंतरिक एकजुटता को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि ईरान के दुश्मन देश के अंदर फूट डालने की कोशिश में हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि तनाव के दिनों में डोकुहे पहाड़ियों पर बॉम्बार्डमेंट के बाद सर्वोच्च नेता ने अधिकारियों की सुरक्षा की चिंता जताई और हमारे सफल होने को लेकर फिक्रमंद रहे। महिलाओं की भूमिका पर जमकर तारीफ करते हुए पेजेशकियन ने कहा कि महिलाओं के कदमों ने विश्लेषकों के अनुमानों को गलत साबित कर दिया है और दुश्मनों के भ्रम को तोड़ दिया है। अंत में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और जातीय मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने की अपील की। पेजेशकियन ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि आपसी तालमेल और जनता के सहयोग से ही ईरान मौजूदा संकट से बच सकता है और एक गौरवशाली, सम्मानित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है.

ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान कभी हार मानने वाला देश नहीं है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि खामेनेई ने मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए बातचीत और राजनयिक संवाद का रास्ता अपनाने की मंजूरी दे दी थी। पेजेशकियन ने कहा कि ईरान को 'न युद्ध न शांति' के लंबे समय से चला आ रहे गतिरोध से बाहर निकलना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि केवल सैन्य ताकत के बल पर किसी देश को झुकाया नहीं जा सकता, जहाँ त drei सालों के बाद भी छोटे से गाजा को नहीं झुका पाए तो ईरान को कैसे झुकाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का सैन्य टकराव ईरान के फायदे में नहीं है लेकिन यह मतलब नहीं कि देश किसी बाहरी दबाव के सामने घुटने टेक देगा। अगर ईरान की संप्रभुता और जमीन पर हमला किया जाए तो वह कदम पीछे नहीं खींचेगा और न ही समर्पण करेगा। पेजेशकियन ने अपने कार्यकाल के दौरान खामेनेई के साथ हुनी नियमित बैठकों का जिक्र करते हुए बताया कि सर्वोच्च नेता ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि संघर्ष और कूटनीति के बीच फंसे गतिरोध का समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि खामेनेई का सबसे आखिरी निर्देश सीधा था - 'जाओ और इस मसले को हल करो।' राष्ट्रोपति ने ईरान की आंतरिक एकजुटता को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि ईरान के दुश्मन देश के अंदर फूट डालने की कोशिश में हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि तनाव के दिनों में डोकुहे पहाड़ियों पर बॉम्बार्डमेंट के बाद सर्वोच्च नेता ने अधिकारियों की सुरक्षा की चिंता जताई और हमारे सफल होने को लेकर फिक्रमंद रहे। महिलाओं की भूमिका पर जमकर तारीफ करते हुए पेजेशकियन ने कहा कि महिलाओं के कदमों ने विश्लेषकों के अनुमानों को गलत साबित कर दिया है और दुश्मनों के भ्रम को तोड़ दिया है। अंत में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और जातीय मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने की अपील की। पेजेशकियन ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि आपसी तालमेल और जनता के सहयोग से ही ईरान मौजूदा संकट से बच सकता है और एक गौरवशाली, सम्मानित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है

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