ईरान ने इस्लामाबाद शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने रखी बड़ी शर्त, वार्ता पर मंडराया संकट

ईरान ने अमेरिका के सामने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से पहले लेबनान में संघर्ष विराम और जब्त संपत्तियों की वापसी जैसी शर्तें रखी हैं, जिससे वार्ता की सफलता पर सवालिया निशान लग गया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा है कि इन शर्तों को पूरा किए बिना बातचीत शुरू नहीं हो सकती।
तेहरान: ईरान ने इस्लामाबाद शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है, जिससे वार्ता की सफलता पर सवालिया निशान लग गया है। ईरान ी संसद के स्पीकर, मोहम्मद बागेर गालिबाफ , ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम पर सहमति में निर्धारित दो उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इन उपायों में लेबनान में संघर्ष विराम और ईरान की जब्त संपत्ति यों से प्रतिबंध हटाना शामिल है। यह शर्त ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होने वाली है,
और इस घटनाक्रम ने वार्ता की संभावनाओं को जटिल बना दिया है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए उपायों में से दो का कार्यान्वयन अभी बाकी है: लेबनान में युद्धविराम और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की जब्त संपत्तियों की वापसी। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों मामलों को पूरा किया जाना अनिवार्य है।' गालिबाफ ने यह भी घोषणा की कि वह पाकिस्तान में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। ईरान का यह रुख बताता है कि वह अपनी मांगों को लेकर दृढ़ है और वह अपनी शर्तों को पूरा किए बिना शांति वार्ता में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इस घटनाक्रम ने शांति वार्ता के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं और यह देखना बाकी है कि क्या दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुँच पाते हैं या नहीं।\दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम बुधवार को लागू हो गया था, और इस सप्ताह के अंत में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होने वाली थी। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरानी पक्ष का नेतृत्व मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ईरान की संसद के अध्यक्ष (स्पीकर) करेंगे। हालांकि, इजरायल ने कहा है कि युद्धविराम में लेबनान का संघर्ष शामिल नहीं है, जिस पर ईरान और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। यह विवाद दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे शांति वार्ता के लिए एक मुश्किल माहौल बन सकता है। युद्धविराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद, इजरायल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए और 1,100 से अधिक घायल हुए। इस घटना ने क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है और शांति प्रयासों को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। ईरान का यह कड़ा रुख इस बात का संकेत है कि वह लेबनान में हिंसा को लेकर चिंतित है और वह अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिका ईरान की इन शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत होता है या नहीं, क्योंकि ऐसा न करने पर शांति वार्ता पटरी से उतर सकती है। इस स्थिति में, पाकिस्तान की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसे दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और एक समझौते तक पहुँचने में मदद करने की आवश्यकता होगी।\ईरान की ओर से उठाई गई इस शर्त ने इस्लामाबाद शांति वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी कर दी है। ईरान का मानना है कि लेबनान में संघर्ष विराम और जब्त संपत्तियों की वापसी जैसी अपनी प्राथमिकताओं को संबोधित किए बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की मांगें बातचीत के एजेंडे को आकार देने और शांति प्रयासों की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से अभी तक इन शर्तों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे स्थिति और अधिक अनिश्चित हो गई है। यदि अमेरिका ईरान की मांगों को खारिज कर देता है, तो ईरान वार्ता से हट सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, यदि अमेरिका ईरान की शर्तों को स्वीकार करता है, तो यह इजरायल के साथ उसके संबंधों को जटिल बना सकता है, क्योंकि इजरायल को लेबनान में संघर्ष विराम पर आपत्ति है। इस जटिल स्थिति में पाकिस्तान के लिए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना और शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका दोनों को बातचीत के लिए प्रेरित करना होगा और एक ऐसा समझौता खोजना होगा जो सभी पक्षों की चिंताओं को दूर करे। इस्लामाबाद शांति वार्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष कितनी जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इस समय, स्थिति तरल है, और घटनाक्रम तेजी से बदल सकते हैं
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