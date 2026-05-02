ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने वाले दो आरोपियों को फांसी दे दी, तनाव बढ़ने का खतरा

ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले दो आरोपियों को फांसी दे दी। यह घटना ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है। आरोपियों पर संवेदनशील जानकारी साझा करने और मोसाद के साथ सहयोग करने के आरोप थे। इस घटना के बाद, मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए चिंता बढ़ गई है।
तेहरान, 2 मई। ईरान ने शनिवार को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले दो आरोपियों को फांसी दे दी। यह जानकारी ईरान ी न्यायपालिका की मिजान समाचार एजेंसी ने दी। आरोपियों की पहचान याकूब करीमपुर और नासर बेकरजादेह के रूप में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और ईरान की सुप्रीम कोर्ट की ओर से मौत की सजा को बरकरार रखने के बाद इन्हें फांसी दी गई। मिजान ने बताया कि करीमपुर पर आरोप था कि उसने ईरान , अमेरिका और इजरायल के बीच 40 दिनों के युद्ध के दौरान, मोसाद के साथ जानबूझकर अपना सक्रिय सहयोग जारी रखा। वह टेलीग्राम ऐप के जरिए मोसाद के एक अधिकारी को ईरान की संवेदनशील जानकारी भेजता था। उस पर यह भी आरोप लगा कि उसने धमाकों से जुड़ी घटनाओं में भूमिका निभाई, मोसाद के आदेश पर नुकसान पहुंचाने वाले काम किए, पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो बनाए और सुरक्षा संस्थाओं को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, इन कामों के बदले उसे कुछ पैसे भी मिले थे। वहीं, दूसरे आरोपी बेकरजादेह पर आरोप था कि उसने मोसाद को ईरान के अलग-अलग सार्वजनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े स्थानों की जानकारी, तस्वीरें और वीडियो भेजे। इसके अलावा उसने सरकारी, प्रांतीय अधिकारियों और धार्मिक व्यक्तियों की जानकारी भी व्हाट्सऐप और ईमेल के जरिए साझा की और इसके बदले उसे पैसे मिले। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर हमले किए थे, जिसमें ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर और वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। आठ अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम हुआ, जिसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिकी सांसदों को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू हुई यह सैन्य कार्रवाई 60 दिनों की कानूनी समय सीमा तक पहुंच चुकी है। इस घटना के पीछे का संदर्भ यह है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव लंबे समय से बना हुआ है, और दोनों देशों के बीच जासूसी और साइबर हमलों की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं। ईरान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और जासूसी के आरोप में मौत की सजा को लागू किया है, जो कि देश की कानूनी व्यवस्था के अनुसार है। इस घटना के बाद, ईरान और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ सकता है, और यह मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक चिंताजनक संकेत है। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, और यह देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद कोई डिप्लोमैटिक प्रयास किया जाएगा.
तेहरान, 2 मई। ईरान ने शनिवार को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले दो आरोपियों को फांसी दे दी। यह जानकारी ईरानी न्यायपालिका की मिजान समाचार एजेंसी ने दी। आरोपियों की पहचान याकूब करीमपुर और नासर बेकरजादेह के रूप में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और ईरान की सुप्रीम कोर्ट की ओर से मौत की सजा को बरकरार रखने के बाद इन्हें फांसी दी गई। मिजान ने बताया कि करीमपुर पर आरोप था कि उसने ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 40 दिनों के युद्ध के दौरान, मोसाद के साथ जानबूझकर अपना सक्रिय सहयोग जारी रखा। वह टेलीग्राम ऐप के जरिए मोसाद के एक अधिकारी को ईरान की संवेदनशील जानकारी भेजता था। उस पर यह भी आरोप लगा कि उसने धमाकों से जुड़ी घटनाओं में भूमिका निभाई, मोसाद के आदेश पर नुकसान पहुंचाने वाले काम किए, पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो बनाए और सुरक्षा संस्थाओं को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, इन कामों के बदले उसे कुछ पैसे भी मिले थे। वहीं, दूसरे आरोपी बेकरजादेह पर आरोप था कि उसने मोसाद को ईरान के अलग-अलग सार्वजनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े स्थानों की जानकारी, तस्वीरें और वीडियो भेजे। इसके अलावा उसने सरकारी, प्रांतीय अधिकारियों और धार्मिक व्यक्तियों की जानकारी भी व्हाट्सऐप और ईमेल के जरिए साझा की और इसके बदले उसे पैसे मिले। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर हमले किए थे, जिसमें ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर और वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। आठ अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम हुआ, जिसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिकी सांसदों को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू हुई यह सैन्य कार्रवाई 60 दिनों की कानूनी समय सीमा तक पहुंच चुकी है। इस घटना के पीछे का संदर्भ यह है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव लंबे समय से बना हुआ है, और दोनों देशों के बीच जासूसी और साइबर हमलों की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं। ईरान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और जासूसी के आरोप में मौत की सजा को लागू किया है, जो कि देश की कानूनी व्यवस्था के अनुसार है। इस घटना के बाद, ईरान और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ सकता है, और यह मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक चिंताजनक संकेत है। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, और यह देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद कोई डिप्लोमैटिक प्रयास किया जाएगा
ईरान इजरायल मोसाद जासूसी मौत की सजा