ईरान युद्ध में चीन की परोक्ष कूटनीति: वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता बीजिंग

पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजराइल युद्ध के बीच चीन की कूटनीतिक भूमिका, तनाव कम करने के प्रयास और वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन की कूटनीति क गतिविधियां वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई हैं। चीन आधिकारिक तौर पर मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभा रहा है, फिर भी बीजिंग ने वाशिंगटन और तेहरान जैसे विभिन्न पक्षों के बीच तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रयास के माध्यम से चीन खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अपनी सक्रियता को काफी बढ़ाया है। परंपरागत रूप से संघर्षों से दूर रहने वाली चीन की नीति में बदलाव आया है और अब वह दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर यूरोप तक विभिन्न संघर्षों में मध्यस्थता के प्रयासों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। ईरान के साथ चीन के मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध इस युद्ध के दौरान चीन की स्थिति को विशेष बनाते हैं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से एशिया में, पर इस संघर्ष के संभावित प्रभाव को देखते हुए चीन का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि चीन ने ईरान को नाजुक युद्धविराम वार्ता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई थी। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, जिसके कारण चीन ने पाकिस्तान में हुई आमने-सामने की वार्ताओं के लिए ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। युद्ध की शुरुआत के बाद, चीन ी विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायल, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी इस मुद्दे पर लगभग 30 बार विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बातचीत की है। इसके अतिरिक्त, चीन ने पाकिस्तान के साथ समन्वय करते हुए शत्रुता को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रखने के लिए एक पांच-सूत्रीय प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग हाल के दिनों में अधिक मुखर होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामने आए हैं। उन्होंने “जंगल के कानून” की वापसी के खिलाफ चेतावनी दी है और अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय संप्रभुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों पर जोर दिया है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित और खुले रखने का भी आह्वान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की कूटनीति एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राष्ट्रीय संप्रभुता और संवाद को महत्व दिया जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन ईरान को युद्ध के बाद आर्थिक प्रोत्साहन और पुनर्निर्माण में निवेश करने का वादा करने की स्थिति में है, जिससे वह समझौते और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत को फिर से शुरू कराने में चीन की भूमिका को उसकी एक बड़ी कूटनीति क सफलता माना जाता है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि बीजिंग अक्सर उन अवसरों पर सक्रिय होता है जहां समझौते की परिस्थितियां पहले से ही अनुकूल होती हैं और जोखिम अपेक्षाकृत कम होते हैं। चीन की कूटनीति का उद्देश्य न केवल संघर्ष को कम करना है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को भी सुरक्षित रखना है। चीन का मानना है कि बहुपक्षीयवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका है। चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका के साथ, उसकी कूटनीति का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ईरान युद्ध में चीन की भूमिका यह दर्शाती है कि चीन अब वैश्विक मामलों में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन की कूटनीति का यह नया दृष्टिकोण न केवल पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। चीन की इस सक्रिय भूमिका से दुनिया भर में कूटनीति और संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि चीन अब वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसकी कूटनीति क गतिविधियों का भविष्य में वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन की विदेश नीति में बदलाव और उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति ने उसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रभाव प्राप्त करने में मदद की है। चीन का यह दृष्टिकोण वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि शांति और सहयोग ही भविष्य का मार्ग है.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन की कूटनीतिक गतिविधियां वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई हैं। चीन आधिकारिक तौर पर मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभा रहा है, फिर भी बीजिंग ने वाशिंगटन और तेहरान जैसे विभिन्न पक्षों के बीच तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रयास के माध्यम से चीन खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अपनी सक्रियता को काफी बढ़ाया है। परंपरागत रूप से संघर्षों से दूर रहने वाली चीन की नीति में बदलाव आया है और अब वह दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर यूरोप तक विभिन्न संघर्षों में मध्यस्थता के प्रयासों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। ईरान के साथ चीन के मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध इस युद्ध के दौरान चीन की स्थिति को विशेष बनाते हैं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से एशिया में, पर इस संघर्ष के संभावित प्रभाव को देखते हुए चीन का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि चीन ने ईरान को नाजुक युद्धविराम वार्ता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई थी। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, जिसके कारण चीन ने पाकिस्तान में हुई आमने-सामने की वार्ताओं के लिए ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। युद्ध की शुरुआत के बाद, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायल, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी इस मुद्दे पर लगभग 30 बार विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बातचीत की है। इसके अतिरिक्त, चीन ने पाकिस्तान के साथ समन्वय करते हुए शत्रुता को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रखने के लिए एक पांच-सूत्रीय प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग हाल के दिनों में अधिक मुखर होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामने आए हैं। उन्होंने “जंगल के कानून” की वापसी के खिलाफ चेतावनी दी है और अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय संप्रभुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों पर जोर दिया है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित और खुले रखने का भी आह्वान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की कूटनीति एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राष्ट्रीय संप्रभुता और संवाद को महत्व दिया जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन ईरान को युद्ध के बाद आर्थिक प्रोत्साहन और पुनर्निर्माण में निवेश करने का वादा करने की स्थिति में है, जिससे वह समझौते और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत को फिर से शुरू कराने में चीन की भूमिका को उसकी एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जाता है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि बीजिंग अक्सर उन अवसरों पर सक्रिय होता है जहां समझौते की परिस्थितियां पहले से ही अनुकूल होती हैं और जोखिम अपेक्षाकृत कम होते हैं। चीन की कूटनीति का उद्देश्य न केवल संघर्ष को कम करना है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को भी सुरक्षित रखना है। चीन का मानना है कि बहुपक्षीयवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका है। चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका के साथ, उसकी कूटनीति का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ईरान युद्ध में चीन की भूमिका यह दर्शाती है कि चीन अब वैश्विक मामलों में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन की कूटनीति का यह नया दृष्टिकोण न केवल पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। चीन की इस सक्रिय भूमिका से दुनिया भर में कूटनीति और संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि चीन अब वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसकी कूटनीतिक गतिविधियों का भविष्य में वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन की विदेश नीति में बदलाव और उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति ने उसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रभाव प्राप्त करने में मदद की है। चीन का यह दृष्टिकोण वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि शांति और सहयोग ही भविष्य का मार्ग है
ईरान युद्ध चीन कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध मध्यस्थता