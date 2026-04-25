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ईरान से वार्ता के लिए ट्रंप का नया रुख: पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता का विचार त्याग

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ईरान से वार्ता के लिए ट्रंप का नया रुख: पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता का विचार त्याग
डोनाल्ड ट्रंपईरानअमेरिका
📆25-04-2026 17:18:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है और पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करने के विचार को फिलहाल त्याग दिया है। उन्होंने स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने ईरान से सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव रखते हुए, पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करने के विचार को फिलहाल त्याग दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ईरान बातचीत करने में रुचि रखता है, तो उन्हें सीधे अमेरिका को संपर्क करना चाहिए, और इस्लामाबाद में प्रतिनिधि भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा को रद्द करने के साथ आया, जिन्हें ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा जाना था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद की यात्रा में अनावश्यक समय और संसाधनों की बर्बादी होती। उनका मानना है कि ईरान के भीतर आंतरिक कलह और भ्रम की स्थिति है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वहां निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास सभी आवश्यक कार्ड हैं और वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे लंबी यात्राएं और व्यर्थ चर्चाओं में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वे बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें सीधे संपर्क करना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के एक दिवसीय दौरे से वापस लौट गए हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान ी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान अमेरिका - ईरान युद्ध वार्ता के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। अराघची की यात्रा का उद्देश्य तनाव कम करने और संभावित बातचीत के लिए माहौल बनाने का था, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से इस प्रयास को झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है। 28 फरवरी को इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ी सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 39 दिनों तक भीषण युद्ध चला, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, खासकर ईरान को। 8 अप्रैल को अमेरिका के साथ दो सप्ताह का सीजफायर हुआ, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। सीजफायर के बाद पाकिस्तान में 11-12 अप्रैल को शांति वार्ता हुई, लेकिन यह बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गई। इस्लामाबाद में लगातार दूसरे दौर की वार्ता की चर्चाएं जारी थीं, लेकिन तमाम दावों और उम्मीदों के बावजूद दोनों पक्ष अभी तक मेज पर नहीं आ पाए हैं। ट्रंप का नवीनतम निर्णय इस प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है और दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका को बढ़ा सकता है। स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता अभी भी कठिन है और इसके लिए दोनों पक्षों को गंभीर प्रयास करने होंगे। फिलहाल, ट्रंप का रुख यह दर्शाता है कि वे ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं और बातचीत के लिए उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस नई स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या वे सीधे अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने ईरान से सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव रखते हुए, पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करने के विचार को फिलहाल त्याग दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ईरान बातचीत करने में रुचि रखता है, तो उन्हें सीधे अमेरिका को संपर्क करना चाहिए, और इस्लामाबाद में प्रतिनिधि भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा को रद्द करने के साथ आया, जिन्हें ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा जाना था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद की यात्रा में अनावश्यक समय और संसाधनों की बर्बादी होती। उनका मानना है कि ईरान के भीतर आंतरिक कलह और भ्रम की स्थिति है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वहां निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास सभी आवश्यक कार्ड हैं और वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे लंबी यात्राएं और व्यर्थ चर्चाओं में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वे बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें सीधे संपर्क करना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के एक दिवसीय दौरे से वापस लौट गए हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान अमेरिका-ईरान युद्ध वार्ता के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। अराघची की यात्रा का उद्देश्य तनाव कम करने और संभावित बातचीत के लिए माहौल बनाने का था, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से इस प्रयास को झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है। 28 फरवरी को इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 39 दिनों तक भीषण युद्ध चला, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, खासकर ईरान को। 8 अप्रैल को अमेरिका के साथ दो सप्ताह का सीजफायर हुआ, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। सीजफायर के बाद पाकिस्तान में 11-12 अप्रैल को शांति वार्ता हुई, लेकिन यह बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गई। इस्लामाबाद में लगातार दूसरे दौर की वार्ता की चर्चाएं जारी थीं, लेकिन तमाम दावों और उम्मीदों के बावजूद दोनों पक्ष अभी तक मेज पर नहीं आ पाए हैं। ट्रंप का नवीनतम निर्णय इस प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है और दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका को बढ़ा सकता है। स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता अभी भी कठिन है और इसके लिए दोनों पक्षों को गंभीर प्रयास करने होंगे। फिलहाल, ट्रंप का रुख यह दर्शाता है कि वे ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं और बातचीत के लिए उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस नई स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या वे सीधे अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं

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