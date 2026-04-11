ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य पर टोल टैक्स का प्रस्ताव: मध्य पूर्व में नया विवाद

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे मध्य पूर्व में नया विवाद खड़ा हो गया है. इस कदम का यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात ने विरोध किया है, जबकि अमेरिका इस पर अलग रुख अपना रहा है. यह प्रस्ताव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है.

मध्य पूर्व में युद्ध विराम के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है. यह विवाद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने का है, जिसे ईरान ने लागू करने का इरादा जताया है. माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान में अमेरिका - ईरान की वार्ता में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को लगभग बंद कर दिया था.

ईरान का तर्क था कि यह मार्ग केवल "दुश्मनों" के लिए बंद किया गया था. हालांकि, दो सप्ताह के युद्ध विराम के तहत इसे फिर से खोला गया, लेकिन ईरान इसे पूरी तरह से मुफ्त में खोलने के पक्ष में नहीं है. ईरान का कहना है कि वह जहाजों से टोल वसूल कर युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहता है. रिपोर्टों के अनुसार, प्रत्येक जहाज से 20 लाख डॉलर तक वसूल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर प्रति बैरल तेल पर एक डॉलर तक शुल्क लगाने की भी बात सामने आई है. उल्लेखनीय है कि भुगतान क्रिप्टोकरेंसी या चीनी मुद्रा युआन में लेने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है. इस फैसले का सबसे कड़ा विरोध यूरोपीय संघ ने किया है. ईयू का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, किसी प्राकृतिक समुद्री मार्ग पर टोल नहीं लगाया जा सकता है. इसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात ने भी सख्त विरोध जताते हुए कहा, "इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का किसी भी तरह हथियार के रूप में उपयोग स्वीकार्य नहीं है. जलडमरूमध्य को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से खोला जाना चाहिए." वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा अलग नजर आ रहा है. उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान मिलकर इस टोल प्रणाली को "संयुक्त उद्यम" के रूप में चला सकते हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अभी इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जलडमरूमध्य को बिना किसी बाधा के तुरंत खोला जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले में ओमान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह देश भी होर्मुज जलडमरूमध्य के किनारे स्थित है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान और ओमान मिलकर एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं, जिससे जहाजों को गुजरने की अनुमति मिले और ईरान को राजस्व भी प्राप्त हो. यदि ऐसा होता है, तो अनुमान है कि ईरान को प्रति वर्ष 70 से 90 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है. यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ इसे ईरान के लिए "परमाणु कार्यक्रम से भी अधिक महत्वपूर्ण" मान रहे हैं. खाड़ी देशों में भी इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी है. सऊदी अरब, कतर, कुवैत और अन्य देशों का मानना है कि ईरान को इस तरह समुद्री मार्ग पर नियंत्रण नहीं देना चाहिए. उनका कहना है कि इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है. होर्मुज जलडमरूमध्य अब केवल एक समुद्री मार्ग नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है. आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या दुनिया इस टोल प्रणाली को स्वीकार करती है या फिर विवाद और गहरा होकर नया तनाव पैदा होता है. होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर टोल लगाने का ईरान का प्रस्ताव मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है. ईरान द्वारा इस कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशंका है. यह प्रस्ताव न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक शक्तियों के बीच नए टकराव का कारण बन सकता है. इस मुद्दे पर विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं और दृष्टिकोण विभिन्न हैं, जो इस जटिल स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. आने वाले समय में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का समाधान कैसे होता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है. इस घटनाक्रम में अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, और ओमान जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की भूमिका निर्णायक होगी। यह स्पष्ट है कि यह मामला केवल टोल टैक्स से कहीं अधिक है; यह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है





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