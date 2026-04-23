ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल टैक्स वसूलना शुरू किया

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं।

तेहरान: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, जिसकी पुष्टि ईरान ी संसद के दूसरे उपाध्यक्ष ने समाचार एजेंसी एएफपी को दी है। ईरान ने कमर्शियल जहाजों से अपना पहला टोल राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो मौजूदा प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति बैरल एक नया शुल्क लागू करने का परिणाम है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल वसूलने की शुरुआत का अर्थ है कि ईरान ी अधिकारियों ने ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस कदम से यह रणनीतिक जलमार्ग एक 'तेहरान टोल बूथ' में बदल गया है, जिससे सालाना 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान है। हालांकि, नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं। ईरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल वसूल करेगा। उनका तर्क है कि होर्मुज पर उनका नियंत्रण है, इसलिए वहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को 'सुरक्षा शुल्क' या 'टोल' देना चाहिए। अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसने इस टोल से अपनी पहली राजस्व राशि प्राप्त कर ली है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस देश के जहाज ने टोल टैक्स का भुगतान किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने पहले होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की बात कही थी, लेकिन बाद में वे अपने दावे से मुकर गए, जिसके पीछे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दबाव बताया जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग 20 से 30 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन होता है। यह खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और इराक को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। टोल वसूलकर ईरान यह प्रदर्शित करना चाहता है कि उसका इस जलमार्ग पर पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि, यह अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन (UNCLOS) का उल्लंघन है, जिसके अनुसार होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां जहाजों को 'इनोसेंट पैसेज' यानी शांतिपूर्ण पारगमन का अधिकार है। दुनिया भर के देशों ने ईरान के इस टोल वसूलने के अधिकार को खारिज कर दिया है। ईरान द्वारा सभी जहाजों से टोल वसूलना शुरू करने पर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। ऐसा करने से तेल के परिवहन में आने वाला खर्च काफी बढ़ जाएगा, जिससे मालवाहक जहाजों के लिए बीमा और पारगमन खर्च भी बढ़ जाएगा। इसका असर अंततः आम जनता पर महंगाई के रूप में पड़ेगा। मार्च-अप्रैल में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं थीं, और एक समय तो यह 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। यदि टोल लगना शुरू होता है, तो ईरान प्रत्येक तेल टैंकर से लगभग 16-17 करोड़ रुपये वसूल करेगा। इससे प्रति बैरल तेल की कीमत में एक डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो तेल आयात पर निर्भर हैं। ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है, और इस क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। यह भी संभव है कि अन्य देश ईरान के इस कदम का विरोध करने के लिए जवाबी कार्रवाई करें, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का सम्मान करना चाहिए और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो ईरान पर दबाव डालकर उसे इस कदम से पीछे हटने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.

तेहरान: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, जिसकी पुष्टि ईरानी संसद के दूसरे उपाध्यक्ष ने समाचार एजेंसी एएफपी को दी है। ईरान ने कमर्शियल जहाजों से अपना पहला टोल राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो मौजूदा प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति बैरल एक नया शुल्क लागू करने का परिणाम है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल वसूलने की शुरुआत का अर्थ है कि ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस कदम से यह रणनीतिक जलमार्ग एक 'तेहरान टोल बूथ' में बदल गया है, जिससे सालाना 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान है। हालांकि, नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं। ईरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल वसूल करेगा। उनका तर्क है कि होर्मुज पर उनका नियंत्रण है, इसलिए वहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को 'सुरक्षा शुल्क' या 'टोल' देना चाहिए। अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसने इस टोल से अपनी पहली राजस्व राशि प्राप्त कर ली है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस देश के जहाज ने टोल टैक्स का भुगतान किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने पहले होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की बात कही थी, लेकिन बाद में वे अपने दावे से मुकर गए, जिसके पीछे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दबाव बताया जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग 20 से 30 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन होता है। यह खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और इराक को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। टोल वसूलकर ईरान यह प्रदर्शित करना चाहता है कि उसका इस जलमार्ग पर पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि, यह अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन (UNCLOS) का उल्लंघन है, जिसके अनुसार होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां जहाजों को 'इनोसेंट पैसेज' यानी शांतिपूर्ण पारगमन का अधिकार है। दुनिया भर के देशों ने ईरान के इस टोल वसूलने के अधिकार को खारिज कर दिया है। ईरान द्वारा सभी जहाजों से टोल वसूलना शुरू करने पर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। ऐसा करने से तेल के परिवहन में आने वाला खर्च काफी बढ़ जाएगा, जिससे मालवाहक जहाजों के लिए बीमा और पारगमन खर्च भी बढ़ जाएगा। इसका असर अंततः आम जनता पर महंगाई के रूप में पड़ेगा। मार्च-अप्रैल में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं थीं, और एक समय तो यह 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। यदि टोल लगना शुरू होता है, तो ईरान प्रत्येक तेल टैंकर से लगभग 16-17 करोड़ रुपये वसूल करेगा। इससे प्रति बैरल तेल की कीमत में एक डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो तेल आयात पर निर्भर हैं। ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है, और इस क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। यह भी संभव है कि अन्य देश ईरान के इस कदम का विरोध करने के लिए जवाबी कार्रवाई करें, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का सम्मान करना चाहिए और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो ईरान पर दबाव डालकर उसे इस कदम से पीछे हटने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य टोल टैक्स तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कानून

United States Latest News, United States Headlines