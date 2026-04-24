न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं और सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट में उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शासन के साथ उनके संचार के तरीकों पर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, जिससे उनकी स्थिति को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस रहस्य पर से कुछ पर्दा उठाया है, जिसमें ईरान ी अधिकारियों के हवाले से कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, खामेनेई अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कमजोर और असुरक्षित दिखने से बचना चाहते हैं, यही कारण है कि वे पद संभालने के बाद से ही जनता के सामने आने से परहेज कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई को हमले का डर सता रहा है और सुरक्षा कारणों से वे अत्यंत गोपनीय तरीके से ईरान ी शासन के साथ संपर्क में बने हुए हैं। उनके संदेशों को हाथ से लिखा जाता है, लिफाफों में सील किया जाता है और फिर भरोसेमंद कूरियरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये कूरियर बाइकों और कारों का उपयोग करते हुए मुख्य सड़कों और आंतरिक मार्गों से होते हुए गुप्त ठिकानों तक पहुंचते हैं। विशेष रूप से, मोजतबा खामेनेई वर्तमान में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी और कृत्रिम पैर की आवश्यकता है। अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद देश के सर्वोच्च नेता बने मोजतबा खामेनेई फिलहाल छिपकर काम कर रहे हैं। ईरान ी सूत्रों के अनुसार, वे होश में हैं, लेकिन उनकी भूमिका को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन उनके शरीर में कई गंभीर चोटें हैं। उनके एक पैर का तीन बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें नकली पैर की जरूरत है। उनके एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और वह ठीक होने की प्रक्रिया में है। उनके चेहरे और होंठ बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसके कारण उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राजनीति क और सैन्य नेतृत्व के बीच आंतरिक कलह है। हालांकि, ईरान ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ी राष्ट्रपति मसूद पेजकेशियान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं है; सभी ईरान ी और क्रांतिकारी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में एकता है और आक्रमणकारियों को पछताने पर मजबूर किया जाएगा। पेजकेशियान ने 'एक अल्लाह, एक देश, एक नेता और एक ही रास्ता' का नारा दिया और ईरान की जीत को लोगों की जान से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। यह बयान ईरान के भीतर एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब देश पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है। मोजतबा खामेनेई को लेकर चल रही खबरों ने ईरान के राजनीति क और सैन्य नेतृत्व में एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ईरान ी सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और अपनी आंतरिक स्थिरता पर जोर देती है। इस स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ईरान मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसकी स्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में दिए गए विवरण, जैसे कि गोपनीय संदेश भेजने का तरीका और खामेनेई के स्वास्थ्य की स्थिति, ईरान ी शासन के भीतर गोपनीयता और नियंत्रण के स्तर को उजागर करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि खामेनेई की सार्वजनिक छवि और सुरक्षा को लेकर ईरान ी अधिकारियों को गहरी चिंता है.

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, जिससे उनकी स्थिति को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस रहस्य पर से कुछ पर्दा उठाया है, जिसमें ईरानी अधिकारियों के हवाले से कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, खामेनेई अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कमजोर और असुरक्षित दिखने से बचना चाहते हैं, यही कारण है कि वे पद संभालने के बाद से ही जनता के सामने आने से परहेज कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई को हमले का डर सता रहा है और सुरक्षा कारणों से वे अत्यंत गोपनीय तरीके से ईरानी शासन के साथ संपर्क में बने हुए हैं। उनके संदेशों को हाथ से लिखा जाता है, लिफाफों में सील किया जाता है और फिर भरोसेमंद कूरियरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये कूरियर बाइकों और कारों का उपयोग करते हुए मुख्य सड़कों और आंतरिक मार्गों से होते हुए गुप्त ठिकानों तक पहुंचते हैं। विशेष रूप से, मोजतबा खामेनेई वर्तमान में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी और कृत्रिम पैर की आवश्यकता है। अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद देश के सर्वोच्च नेता बने मोजतबा खामेनेई फिलहाल छिपकर काम कर रहे हैं। ईरानी सूत्रों के अनुसार, वे होश में हैं, लेकिन उनकी भूमिका को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन उनके शरीर में कई गंभीर चोटें हैं। उनके एक पैर का तीन बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें नकली पैर की जरूरत है। उनके एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और वह ठीक होने की प्रक्रिया में है। उनके चेहरे और होंठ बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसके कारण उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच आंतरिक कलह है। हालांकि, ईरान ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजकेशियान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं है; सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में एकता है और आक्रमणकारियों को पछताने पर मजबूर किया जाएगा। पेजकेशियान ने 'एक अल्लाह, एक देश, एक नेता और एक ही रास्ता' का नारा दिया और ईरान की जीत को लोगों की जान से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। यह बयान ईरान के भीतर एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब देश पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है। मोजतबा खामेनेई को लेकर चल रही खबरों ने ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ईरानी सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और अपनी आंतरिक स्थिरता पर जोर देती है। इस स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ईरान मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसकी स्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में दिए गए विवरण, जैसे कि गोपनीय संदेश भेजने का तरीका और खामेनेई के स्वास्थ्य की स्थिति, ईरानी शासन के भीतर गोपनीयता और नियंत्रण के स्तर को उजागर करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि खामेनेई की सार्वजनिक छवि और सुरक्षा को लेकर ईरानी अधिकारियों को गहरी चिंता है





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