ईरान में मुजतबा खामेनेई की छिपी हुई जिंदगी और सेना का बढ़ता प्रभाव

अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद मुजतबा खामेनेई की हालत, उनकी भूमिका और ईरान में सेना के बढ़ते प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण।

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में मुजतबा खामेनेई के पिता के ठिकाने पर हमले के बाद, मुजतबा खामेनेई छिपकर रह रहे हैं। हमले में उनके पिता, पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी, और मुजतबा खुद भी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों की एक टीम कर रही है। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन वे मानसिक रूप से सक्रिय हैं। उन्हें एक पैर के तीन ऑपरेशन हुए हैं और नकली पैर लगवाना पड़ेगा, साथ ही एक हाथ की सर्जरी हुई है और चेहरे व होंठ बुरी तरह जल गए हैं, जिसके कारण बोलने में कठिनाई हो रही है और प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होगी। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, सेना के लोगों और जानकारों से बातचीत पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी है। हमले के बाद तेहरान में खामेनेई के निवास और कार्यस्थल को भारी नुकसान पहुंचा था। अयातोल्ला अली खामेनेई के शासनकाल में, युद्ध , शांति और अमेरिका से बातचीत जैसे महत्वपूर्ण निर्णय अकेले उनके द्वारा लिए जाते थे। हालांकि, मुजतबा खामेनेई के पास वैसा अधिकार नहीं है। वे एक पर्दे के पीछे रहने वाले नेता हैं, जिन्हें मार्च में पद संभालने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है और उनकी आवाज नहीं सुनी गई है। उनकी जगह, ईरान की सेना , विशेष रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर देश के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एक पूर्व सलाहकार अब्दोलरेजा दावरी के अनुसार, मुजतबा देश को एक कंपनी के निदेशक की तरह चलाते हैं, जबकि वास्तविक निर्णय 'बोर्ड' यानी सेना के जनरल मिलकर लेते हैं। मुजतबा उनके सुझावों पर निर्भर रहते हैं और फैसले सामूहिक रूप से होते हैं। मुजतबा ने युद्ध शुरू होने के बाद से कोई वीडियो या ऑडियो संदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि वे कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं। उनके संदेश लिखित रूप में जारी किए जाते हैं, जो ऑनलाइन या टीवी पर पढ़े जाते हैं। उनके साथ संवाद करने का तरीका भी गोपनीय है, संदेश कागज पर लिखकर लिफाफे में बंद करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। उनकी सुरक्षा, चोटों और संपर्क में कठिनाई के कारण, निर्णय लेने की जिम्मेदारी सेना के जनरलों को सौंप दी गई है। हालांकि देश में विभिन्न राजनीति क विचारधाराएं मौजूद हैं, लेकिन असली ताकत अब सेना के पास है। मुजतबा का सेना से पुराना संबंध है, क्योंकि उन्होंने ईरान -इराक युद्ध में भाग लिया था और तब से उनके कई करीबी संबंध बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि इस युद्ध और ईरान ी नेताओं की मौत के बाद 'सिस्टम बदल गया है' और नए नेता अधिक समझदार हैं। हालांकि, वास्तविकता यह है कि ईरान की सरकार खत्म नहीं हुई है, बल्कि ताकत एक मजबूत और सख्त रुख वाली सेना के हाथ में चली गई है और धार्मिक नेताओं का प्रभाव कम हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुजतबा अभी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हैं। वे औपचारिक रूप से फैसलों में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अक्सर तैयार फैसले दिखाए जाते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते और शांति योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव मुजतबा को दिखाए जाते हैं और उनकी राय ली जाती है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC), जो 1979 की इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था, समय के साथ बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसने राजनीति , उद्योग, खुफिया तंत्र और मध्य पूर्व के कई समूहों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। पहले वह अली खामेनेई के आदेशों का पालन करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद एक खाली जगह बनी, और उसी दौरान IRGC ने मुजतबा का समर्थन किया और उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वही असली ताकत बन गए हैं। आज IRGC के पास कई बड़े पद और ताकत हैं। उनके कमांडर, सुरक्षा परिषद के प्रमुख और सैन्य सलाहकार सभी महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार, 'मुजतबा नाम के नेता हैं, लेकिन असली ताकत उनके पास वैसी नहीं है जैसी उनके पिता के पास थी। वह काफी हद तक गार्ड्स पर निर्भर हैं।' जनरल्स इस युद्ध को सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने हालात को काबू में कर लिया है। हर बड़े फैसले में वही आगे रहते हैं। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने जैसे फैसले लिए, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। ईरान के हमलों की रणनीति, खाड़ी देशों के खिलाफ कदम, और समुद्री मार्ग बंद करने जैसे फैसले भी गार्ड्स ने ही तय किए। अमेरिका के साथ अस्थायी युद्ध विराम और बातचीत की मंजूरी भी उन्होंने ही दी। यहां तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए गालिबाफ को आगे करने का फैसला भी गार्ड्स ने लिया। पहली बार सेना के कई जनरल सीधे बातचीत टीम का हिस्सा बने। साथ ही, युद्ध में मिली बढ़त का इस्तेमाल उन्होंने देश के अंदर अपने विरोधियों को पीछे करने में भी किया.

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में मुजतबा खामेनेई के पिता के ठिकाने पर हमले के बाद, मुजतबा खामेनेई छिपकर रह रहे हैं। हमले में उनके पिता, पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी, और मुजतबा खुद भी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों की एक टीम कर रही है। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन वे मानसिक रूप से सक्रिय हैं। उन्हें एक पैर के तीन ऑपरेशन हुए हैं और नकली पैर लगवाना पड़ेगा, साथ ही एक हाथ की सर्जरी हुई है और चेहरे व होंठ बुरी तरह जल गए हैं, जिसके कारण बोलने में कठिनाई हो रही है और प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होगी। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, सेना के लोगों और जानकारों से बातचीत पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी है। हमले के बाद तेहरान में खामेनेई के निवास और कार्यस्थल को भारी नुकसान पहुंचा था। अयातोल्ला अली खामेनेई के शासनकाल में, युद्ध, शांति और अमेरिका से बातचीत जैसे महत्वपूर्ण निर्णय अकेले उनके द्वारा लिए जाते थे। हालांकि, मुजतबा खामेनेई के पास वैसा अधिकार नहीं है। वे एक पर्दे के पीछे रहने वाले नेता हैं, जिन्हें मार्च में पद संभालने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है और उनकी आवाज नहीं सुनी गई है। उनकी जगह, ईरान की सेना, विशेष रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर देश के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एक पूर्व सलाहकार अब्दोलरेजा दावरी के अनुसार, मुजतबा देश को एक कंपनी के निदेशक की तरह चलाते हैं, जबकि वास्तविक निर्णय 'बोर्ड' यानी सेना के जनरल मिलकर लेते हैं। मुजतबा उनके सुझावों पर निर्भर रहते हैं और फैसले सामूहिक रूप से होते हैं। मुजतबा ने युद्ध शुरू होने के बाद से कोई वीडियो या ऑडियो संदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि वे कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं। उनके संदेश लिखित रूप में जारी किए जाते हैं, जो ऑनलाइन या टीवी पर पढ़े जाते हैं। उनके साथ संवाद करने का तरीका भी गोपनीय है, संदेश कागज पर लिखकर लिफाफे में बंद करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। उनकी सुरक्षा, चोटों और संपर्क में कठिनाई के कारण, निर्णय लेने की जिम्मेदारी सेना के जनरलों को सौंप दी गई है। हालांकि देश में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं मौजूद हैं, लेकिन असली ताकत अब सेना के पास है। मुजतबा का सेना से पुराना संबंध है, क्योंकि उन्होंने ईरान-इराक युद्ध में भाग लिया था और तब से उनके कई करीबी संबंध बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि इस युद्ध और ईरानी नेताओं की मौत के बाद 'सिस्टम बदल गया है' और नए नेता अधिक समझदार हैं। हालांकि, वास्तविकता यह है कि ईरान की सरकार खत्म नहीं हुई है, बल्कि ताकत एक मजबूत और सख्त रुख वाली सेना के हाथ में चली गई है और धार्मिक नेताओं का प्रभाव कम हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुजतबा अभी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हैं। वे औपचारिक रूप से फैसलों में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अक्सर तैयार फैसले दिखाए जाते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते और शांति योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव मुजतबा को दिखाए जाते हैं और उनकी राय ली जाती है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC), जो 1979 की इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था, समय के साथ बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसने राजनीति, उद्योग, खुफिया तंत्र और मध्य पूर्व के कई समूहों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। पहले वह अली खामेनेई के आदेशों का पालन करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद एक खाली जगह बनी, और उसी दौरान IRGC ने मुजतबा का समर्थन किया और उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वही असली ताकत बन गए हैं। आज IRGC के पास कई बड़े पद और ताकत हैं। उनके कमांडर, सुरक्षा परिषद के प्रमुख और सैन्य सलाहकार सभी महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार, 'मुजतबा नाम के नेता हैं, लेकिन असली ताकत उनके पास वैसी नहीं है जैसी उनके पिता के पास थी। वह काफी हद तक गार्ड्स पर निर्भर हैं।' जनरल्स इस युद्ध को सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने हालात को काबू में कर लिया है। हर बड़े फैसले में वही आगे रहते हैं। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने जैसे फैसले लिए, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। ईरान के हमलों की रणनीति, खाड़ी देशों के खिलाफ कदम, और समुद्री मार्ग बंद करने जैसे फैसले भी गार्ड्स ने ही तय किए। अमेरिका के साथ अस्थायी युद्धविराम और बातचीत की मंजूरी भी उन्होंने ही दी। यहां तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए गालिबाफ को आगे करने का फैसला भी गार्ड्स ने लिया। पहली बार सेना के कई जनरल सीधे बातचीत टीम का हिस्सा बने। साथ ही, युद्ध में मिली बढ़त का इस्तेमाल उन्होंने देश के अंदर अपने विरोधियों को पीछे करने में भी किया





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