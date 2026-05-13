ईरान और भारत के संबंधों पर तेहरान का स्पष्टीकरण: पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत को दिया आश्वासन

ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों के साथ उसके संबंध भारत के खिलाफ नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
तेहरान स्थित ईरान ी विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि दूसरे देशों के साथ ईरान के राजनयिक और रणनीतिक संबंध कभी भी भारत के हितों के विरुद्ध नहीं रहे हैं और न ही भविष्य में होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच नए गठबंधन बन रहे हैं। ईरान ी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों के तहत द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग और विकास होना चाहिए, न कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाना या उसके खिलाफ साजिश रचना। यह स्पष्टीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईरान ी विदेश मंत्री अब्बास अराघची जल्द ही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा को भारत और ईरान के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने और लंबित मुद्दों को सुलझाने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने यह संकेत दिया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है और उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता। हालांकि, इस आश्वासन के बावजूद भारत के भीतर ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर गहरी शंकाएं और चिंताएं बनी हुई हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और ईरान के बीच रणनीतिक नजदीकियों में एक स्पष्ट वृद्धि देखी गई है, जिसने दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रभावित किया है। पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जो उसकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र में शरण भी प्रदान की थी, जिसे भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण कदम माना है। भारत को यह डर है कि पाकिस्तान मध्यस्थता की आड़ में वास्तव में अपने व्यक्तिगत और रणनीतिक हितों को साध रहा है और वह ईरान के साथ अपने संबंधों का उपयोग भारत को अस्थिर करने या उसे नुकसान पहुँचाने के लिए कर सकता है। भारत के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि ईरान एक तरफ भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी चाहता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उसके संबंध भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। ईरान ी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अपनी चर्चा के दौरान न केवल भारत के साथ संबंधों की बात की, बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति और उसकी सरप्राइज क्षमता का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी बाहरी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बाकाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल को होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए संकट और वैश्विक ऊर्जा संकट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 के ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका का एकतरफा पीछे हटना और IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या जैसी घटनाएं कूटनीतिक विश्वास को तोड़ने वाली थीं। ईरान का तर्क है कि समुद्र की नाकेबंदी वास्तव में युद्ध की घोषणा के समान है और अमेरिका द्वारा ईरान के शांतिपूर्ण प्रस्तावों को अस्वीकार करना तनाव को और बढ़ा रहा है। अंततः, यह पूरी स्थिति यह दर्शाती है कि ईरान एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वह एक तरफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और दबावों का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित कर रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों, जैसे कि चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा समझौतों, को सुरक्षित रखे, जबकि पाकिस्तान की चालों पर कड़ी नजर रखे। ईरान का यह दावा कि उसके संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं हैं, भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होगी जब विदेश मंत्री अब्बास अराघची भारत पहुंचेंगे और द्विपक्षीय चर्चाओं का दौर शुरू होगा। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित देश पारदर्शी कूटनीति अपनाएं ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा मिले.
तेहरान स्थित ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि दूसरे देशों के साथ ईरान के राजनयिक और रणनीतिक संबंध कभी भी भारत के हितों के विरुद्ध नहीं रहे हैं और न ही भविष्य में होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच नए गठबंधन बन रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों के तहत द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग और विकास होना चाहिए, न कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाना या उसके खिलाफ साजिश रचना। यह स्पष्टीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची जल्द ही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा को भारत और ईरान के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने और लंबित मुद्दों को सुलझाने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने यह संकेत दिया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है और उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता। हालांकि, इस आश्वासन के बावजूद भारत के भीतर ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर गहरी शंकाएं और चिंताएं बनी हुई हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और ईरान के बीच रणनीतिक नजदीकियों में एक स्पष्ट वृद्धि देखी गई है, जिसने दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रभावित किया है। पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जो उसकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र में शरण भी प्रदान की थी, जिसे भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण कदम माना है। भारत को यह डर है कि पाकिस्तान मध्यस्थता की आड़ में वास्तव में अपने व्यक्तिगत और रणनीतिक हितों को साध रहा है और वह ईरान के साथ अपने संबंधों का उपयोग भारत को अस्थिर करने या उसे नुकसान पहुँचाने के लिए कर सकता है। भारत के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि ईरान एक तरफ भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी चाहता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उसके संबंध भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अपनी चर्चा के दौरान न केवल भारत के साथ संबंधों की बात की, बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति और उसकी सरप्राइज क्षमता का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी बाहरी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बाकाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल को होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए संकट और वैश्विक ऊर्जा संकट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 के ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका का एकतरफा पीछे हटना और IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या जैसी घटनाएं कूटनीतिक विश्वास को तोड़ने वाली थीं। ईरान का तर्क है कि समुद्र की नाकेबंदी वास्तव में युद्ध की घोषणा के समान है और अमेरिका द्वारा ईरान के शांतिपूर्ण प्रस्तावों को अस्वीकार करना तनाव को और बढ़ा रहा है। अंततः, यह पूरी स्थिति यह दर्शाती है कि ईरान एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वह एक तरफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और दबावों का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित कर रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों, जैसे कि चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा समझौतों, को सुरक्षित रखे, जबकि पाकिस्तान की चालों पर कड़ी नजर रखे। ईरान का यह दावा कि उसके संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं हैं, भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होगी जब विदेश मंत्री अब्बास अराघची भारत पहुंचेंगे और द्विपक्षीय चर्चाओं का दौर शुरू होगा। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित देश पारदर्शी कूटनीति अपनाएं ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा मिले
ईरान भारत पाकिस्तान ब्रिक्स विदेश नीति