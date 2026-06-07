ईरान के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बयानों से लग रहा है कि वे सैन्य और टकराव के विकल्पों पर अधिक जोर दे रहे हैं। हाल ही में, ईरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने एक पोस्ट में लिखा है, 'हम बातचीत से रियायतें नहीं, बल्कि मिसाइलों से मिलती हैं। बातचीत में हम केवल उन्हें समझाते हैं।', और पूर्व कमांडर और कमांडर-इन-चीफ़ के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेज़ाई ने बार-बार ईरान की ओर से पहले जैसी कार्रवाई की संभावना का ज़िक्र किया है। युद्ध और युद्धविराम के साथ-साथ बातचीत शब्द भी मीडिया और सोशल नेटवर्क में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से एक बन गया है।
ईरान के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बयानों से लग रहा है कि वे सैन्य और टकराव के विकल्पों पर अधिक जोर दे रहे हैं। हाल ही में, ईरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने एक पोस्ट में लिखा है, 'हम बातचीत से रियायतें नहीं, बल्कि मिसाइलों से मिलती हैं। बातचीत में हम केवल उन्हें समझाते हैं।', और पूर्व कमांडर और कमांडर-इन-चीफ़ के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेज़ाई ने बार-बार ईरान की ओर से पहले जैसी कार्रवाई की संभावना का ज़िक्र किया है। युद्ध और युद्धविराम के साथ-साथ बातचीत शब्द भी मीडिया और सोशल नेटवर्क में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से एक बन गया है.
ईरान के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बयानों से लग रहा है कि वे सैन्य और टकराव के विकल्पों पर अधिक जोर दे रहे हैं। हाल ही में, ईरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने एक पोस्ट में लिखा है, 'हम बातचीत से रियायतें नहीं, बल्कि मिसाइलों से मिलती हैं। बातचीत में हम केवल उन्हें समझाते हैं।', और पूर्व कमांडर और कमांडर-इन-चीफ़ के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेज़ाई ने बार-बार ईरान की ओर से पहले जैसी कार्रवाई की संभावना का ज़िक्र किया है। युद्ध और युद्धविराम के साथ-साथ बातचीत शब्द भी मीडिया और सोशल नेटवर्क में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से एक बन गया है
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