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ईरान में विदेश मंत्री अराघची के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, शांति समझौते पर सवाल

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ईरान में विदेश मंत्री अराघची के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, शांति समझौते पर सवाल
ईरानअमेरिकाशांति समझौता
📆14-06-2026 08:13:00
📰News Nation
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अमेरिका और ईरान के शांति समझौते की संभावना के बीच ईरान की राजधानी तेहरान और मशहद में विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अराघची और वार्ता टीम ने अमेरिका के साथ बातचीत में अत्यधिक रियાએतें दीं और प्रस्तावित समझौता ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं करता। इस संवेदनशील राजनयिक माहौल में कई हार्डलाइन समर्थकों ने अराघची और संसद अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है।

ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावना के बारे में बातचीत चल रही दौरान हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अराघची को 'बेईमान समझौतावादी' और 'घुसपैठिया' बताया और आरोप लगाया कि वह और ईरान ी वार्ता टीम ने अमेरिका के साथ बातचीत में अत्यधिक रियાએतें दीं। मशहद शहर में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालय के बाहर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और 'अराघची मुर्दाबाद' जैसे नारे दिये गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौता ईरान के राष्ट्रीय हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता और इसमें अत्यधिक रियાએतें दी गई हैं। ये प्रदर्शन एक संवेदनशील राजनयिक माहौल में हो रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका मध्य पूर्व में हो रहे दीर्घकालिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में अमेरिकी नौसैनिक प्रतिबंधों से मुक्ति और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की भूमिका जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 14 जून को शांति समझौता होंगा, लेकिन ईरान ने इस दावे को नाकाम या अनिश्चित बताया। ईरान ी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि समय सही तारीख के लिए इंतजार करना होगा और यह कल नहीं हो सकता। इस संवेदनशील समय पर ईरान के कई हार्डलाइन समर्थकों ने संसद के अध्यक्ष मुहम्मद बagher ग़ालिबाफ और विदेश मंत्री अराघची से इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि ये नेता अमेरिका के साथ बातचीत में बहुत अधिक रियાએतें देकर ईरान के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शांति समझौते की संभावना के बीच ईरान ी जनता का यह विरोध दर्शाता है कि कई सेक्टर समझौते के खिलाफ हैं और इसे रणनीतिक हार मानते हैं। यदि समझौता हुआ तो यह होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के प्रमुख पेट्रोलियम मार्गों पर नiabंदा है, के शासन को भी बदल सकता है। हालांकि इस बात में अभी भी भ्रम है कि समझौता वास्तव में कब होगा.

ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावना के बारे में बातचीत चल रही दौरान हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अराघची को 'बेईमान समझौतावादी' और 'घुसपैठिया' बताया और आरोप लगाया कि वह और ईरानी वार्ता टीम ने अमेरिका के साथ बातचीत में अत्यधिक रियાએतें दीं। मशहद शहर में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालय के बाहर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और 'अराघची मुर्दाबाद' जैसे नारे दिये गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौता ईरान के राष्ट्रीय हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता और इसमें अत्यधिक रियાએतें दी गई हैं। ये प्रदर्शन एक संवेदनशील राजनयिक माहौल में हो रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका मध्य पूर्व में हो रहे दीर्घकालिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में अमेरिकी नौसैनिक प्रतिबंधों से मुक्ति और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की भूमिका जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 14 जून को शांति समझौता होंगा, लेकिन ईरान ने इस दावे को नाकाम या अनिश्चित बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि समय सही तारीख के लिए इंतजार करना होगा और यह कल नहीं हो सकता। इस संवेदनशील समय पर ईरान के कई हार्डलाइन समर्थकों ने संसद के अध्यक्ष मुहम्मद बagher ग़ालिबाफ और विदेश मंत्री अराघची से इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि ये नेता अमेरिका के साथ बातचीत में बहुत अधिक रियાએतें देकर ईरान के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शांति समझौते की संभावना के बीच ईरानी जनता का यह विरोध दर्शाता है कि कई सेक्टर समझौते के खिलाफ हैं और इसे रणनीतिक हार मानते हैं। यदि समझौता हुआ तो यह होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के प्रमुख पेट्रोलियम मार्गों पर नiabंदा है, के शासन को भी बदल सकता है। हालांकि इस बात में अभी भी भ्रम है कि समझौता वास्तव में कब होगा

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ईरान अमेरिका शांति समझौता विदेश मंत्री अब्बास अराघची विरोध प्रदर्शन हॉर्मुज जलडमरूमध्य डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व

 

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