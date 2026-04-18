ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर से प्रतिबंध लगाए, अमेरिकी नाकाबंदी जारी

ईरान ने अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है। इस फैसले से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ईरान ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और रणनीतिक फैसले को पलटते हुए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा की है। शनिवार को, इस अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग पर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया। यह निर्णय उस समय आया है जब अमेरिका ने स्पष्ट किया था कि इस तरह के किसी भी कदम से उसकी ओर से लगाई गई ईरान ी बंदरगाहों की नाकाबंदी समाप्त नहीं होगी। ईरान के संयुक्त सैन्य कमांड ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण पहले जैसी स्थिति में वापस आ गया है और अब यह सशस्त्र बलों की सख्त निगरानी और नियंत्रण में है।

इस घोषणा के साथ ही ईरान ने एक स्पष्ट चेतावनी भी जारी की है। बयान के अनुसार, जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक इस जलमार्ग से जहाजों का आवागमन पूरी तरह से रोका जाएगा। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी नाकाबंदी तब तक पूरी तरह जारी रहेगी, जब तक तेहरान अमेरिका के साथ, विशेष रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर, कोई संतोषजनक समझौता नहीं कर लेता। ट्रंप का यह रुख ईरान पर दबाव बनाने की अमेरिकी नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करना और क्षेत्रीय प्रभाव को कम करना है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान की ओर से हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह खुला है। हालांकि, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घोषणा के तुरंत बाद, शनिवार को कई भारतीय तेल टैंकरों को पर्शियन गल्फ से वापस मुड़ना पड़ा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय टैंकर सन्मार हेराल्ड, देश गरिमा, देश वैभव और देश विभोर दुबई से होर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते से ही लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल, इनमें से अधिकतर जहाज ईरान के क़ेश्म आइलैंड के आसपास देखे गए हैं। यह घटनाक्रम उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब चार भारतीय और दो ग्रीक जहाज इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने में असमर्थ रहे, जबकि इससे कुछ समय पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया था कि युद्धविराम के शेष समय के लिए यह रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा।

यह स्पष्ट नहीं है कि जहाजों ने अपनी यात्रा क्यों रोकी और वापस क्यों मुड़े। हालांकि, अराघची के बयान के कुछ घंटों बाद ही, ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को नहीं हटाया, तो यह जलमार्ग फिर से बंद रह सकता है। और अब, ईरान ने आधिकारिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखने का फैसला कर लिया है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर तेल आपूर्ति श्रृंखला के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है, और इस पर किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा भू-राजनीतिक तनाव और परमाणु समझौते को लेकर अनिश्चितता प्रमुख कारण बनी हुई है। यह कहानी लगातार अपडेट की जा रही है, जिससे स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव पर नजर रखी जा सके। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है





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