ईरान में युद्धविराम: चीन की कूटनीति का खुलासा, ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि चीन ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाते हुए ईरान को युद्धविराम के लिए राजी किया। चीन ने बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, मध्यस्थों के जरिए ईरान को युद्ध के खतरों से आगाह किया।
ईरान में अचानक युद्धविराम को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि चीन ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाते हुए ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। ट्रम्प ने यहां तक कहा कि उन्हें “विश्वास है” कि चीन की पहल के बिना यह युद्धविराम संभव नहीं था। खबरों के अनुसार, चीन ने सीधे तौर पर सामने आने के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। उसने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया। इन मध्यस्थों के जरिए चीन लगातार ईरान को यह समझाने
की कोशिश कर रहा था कि बढ़ता युद्ध न सिर्फ क्षेत्र बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। चीन की इस भूमिका ने वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि चीन अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह एक ऐसी रणनीति है जो दुनिया को संकटों से बचाने और शांति स्थापित करने में मदद कर सकती है, जिससे चीन की वैश्विक छवि भी मजबूत होगी। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सिर्फ इतना कहा कि सभी पक्ष “ईमानदारी दिखाएं” और जल्द से जल्द संघर्ष खत्म करें। उन्होंने यह भी माना कि यह जंग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। युद्धविराम से पहले चीन का रुख और भी स्पष्ट हो गया था, जब उसने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया। यह प्रस्ताव होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात पर आधारित था। अमेरिका ने इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि चीन और रूस ने “निचला स्तर” छू लिया है और वे ऐसे समय में ईरान के साथ खड़े हो गए, जब वह वैश्विक सप्लाई चेन को खतरे में डाल रहा है। उनका आरोप था कि ईरान स्ट्रेट को बंद करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को “बंधक” बना रहा है।\हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि चीन की दोहरी रणनीति थी। एक तरफ वह खुले तौर पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति की दिशा में काम कर रहा था। इसका मकसद यह था कि वह खुद को एक “जिम्मेदार वैश्विक शक्ति” के रूप में पेश कर सके, जो संकट के समय समाधान निकालने में सक्षम है। इस रणनीति ने चीन को एक ऐसा देश बना दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह भी सवाल उठाता है कि क्या चीन इस भूमिका को जिम्मेदारी से निभाएगा या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम रही। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुना गया, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में सामने आया। लेकिन ट्रम्प के बयान के बाद यह धारणा मजबूत हो रही है कि असली रणनीति चीन के हाथ में थी और पाकिस्तान सिर्फ एक “फेस” के तौर पर इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, और उनके इस अनुरोध पर कि मैं आज रात ईरान के खिलाफ भेजी जा रही विनाशकारी कार्रवाई को रोक दूं और इस शर्त पर कि ईरान तुरंत, पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सहमत हो, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को दो हफ्तों के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं।”\अब सवाल यह है कि क्या यह युद्धविराम लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर यह सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि इस जंग में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि कूटनीति भी उतनी ही अहम भूमिका निभा रही हैं और इस बार चीन ने इस खेल में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा दी है। चीन की यह कूटनीतिक सफलता वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय खोलती है, जहां देश अपनी ताकत का इस्तेमाल न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भी कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने में चीन की भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चीन वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। भविष्य में, यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस भूमिका को कैसे निभाता है और क्या वह अन्य क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में भी इसी तरह की रणनीति का उपयोग करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चीन, मध्यस्थता करते समय, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है या नहीं। कुल मिलाकर, ईरान में युद्धविराम में चीन की भूमिका वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
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