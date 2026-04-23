ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर कसा शिकंजा, वैश्विक व्यापार पर खतरा

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाने और वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के कारण वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है।

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर ली है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद, तेहरान जहाजों को निशाना बना रहा है और वैश्विक बाजारों पर दबाव डालने के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है। युद्ध शुरू होने से पहले, प्रतिदिन लगभग 130 जहाज इस जलमार्ग से गुजरते थे, लेकिन अब कुछ दिनों में मुश्किल से ही एक जहाज सुरक्षित रूप से पार कर पा रहा है। यह स्थिति वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान से जुड़े 300 से अधिक जहाज सुरक्षित रूप से इस जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं। लेकिन, हमलों के डर से कई जहाजों ने बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना शुरू कर दिया है, जिससे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यहां जहाजों के लिए स्वतंत्र रूप से आवाजाही संभव नहीं है और उन्हें इस जलमार्ग को पार करने के लिए ईरान की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है और वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। ईरान की यह रणनीति वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने का एक प्रयास है। इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों को ईरान ी जलक्षेत्र के करीब से गुजरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे ईरान की निगरानी और नियंत्रण क्षमता और बढ़ गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है। इस आपूर्ति में आई बाधा के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप, दुनिया भर में ईंधन, गैस और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। शिपिंग कंपनियां अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के होने वाले हमले स्थिति को और भी खतरनाक बना रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, अमेरिका का दावा है कि कोई भी ईरान ी जहाज सीमा पार नहीं कर पाया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ जहाज अभी भी इन प्रतिबंधों से बचने में सफल रहे हैं। वर्तमान में, समुद्र में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति सीमित है और जहाजों की सुरक्षा के लिए कोई बड़े पैमाने पर नौसैनिक एस्कॉर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। यह स्थिति जहाजों की सुरक्षा को लेकर और भी चिंताएं पैदा करती है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी की ताकत प्रदान की है। हमलों का सामना करने के बावजूद, तेहरान वैश्विक व्यापार को बाधित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने में सफल रहा है। इस जलडमरूमध्य की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इस संकट को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करने की आवश्यकता है.

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर ली है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद, तेहरान जहाजों को निशाना बना रहा है और वैश्विक बाजारों पर दबाव डालने के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है। युद्ध शुरू होने से पहले, प्रतिदिन लगभग 130 जहाज इस जलमार्ग से गुजरते थे, लेकिन अब कुछ दिनों में मुश्किल से ही एक जहाज सुरक्षित रूप से पार कर पा रहा है। यह स्थिति वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान से जुड़े 300 से अधिक जहाज सुरक्षित रूप से इस जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं। लेकिन, हमलों के डर से कई जहाजों ने बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना शुरू कर दिया है, जिससे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यहां जहाजों के लिए स्वतंत्र रूप से आवाजाही संभव नहीं है और उन्हें इस जलमार्ग को पार करने के लिए ईरान की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है और वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। ईरान की यह रणनीति वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने का एक प्रयास है। इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों को ईरानी जलक्षेत्र के करीब से गुजरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे ईरान की निगरानी और नियंत्रण क्षमता और बढ़ गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करता है। इस आपूर्ति में आई बाधा के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप, दुनिया भर में ईंधन, गैस और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। शिपिंग कंपनियां अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के होने वाले हमले स्थिति को और भी खतरनाक बना रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, अमेरिका का दावा है कि कोई भी ईरानी जहाज सीमा पार नहीं कर पाया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ जहाज अभी भी इन प्रतिबंधों से बचने में सफल रहे हैं। वर्तमान में, समुद्र में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति सीमित है और जहाजों की सुरक्षा के लिए कोई बड़े पैमाने पर नौसैनिक एस्कॉर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। यह स्थिति जहाजों की सुरक्षा को लेकर और भी चिंताएं पैदा करती है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी की ताकत प्रदान की है। हमलों का सामना करने के बावजूद, तेहरान वैश्विक व्यापार को बाधित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने में सफल रहा है। इस जलडमरूमध्य की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इस संकट को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करने की आवश्यकता है





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