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ईरान में तनाव: तेहरान में वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय, इजरायल ने युद्ध की चेतावनी दी

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ईरान में तनाव: तेहरान में वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय, इजरायल ने युद्ध की चेतावनी दी
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📆23-04-2026 18:14:00
📰NBT Hindi News
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ईरान की राजधानी तेहरान में वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय होने की खबरें हैं, जबकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने की चेतावनी दी है। क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है।

तेहरान : ईरान में संभावित हमले की आशंका से तनाव बढ़ गया है। खबरों के अनुसार, तेहरान शहर में वायु रक्षा प्रणाली (Air Defence System) को सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि, ईरान ी सेना और सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दो दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम (Ceasefire) बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बावजूद, क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया है। ईरान ी समाचार एजेंसियों, नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने पुष्टि की है कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई हैं। लेकिन, उन्होंने इस सक्रियता के पीछे के कारणों या किसी विशिष्ट घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस रहस्यमय स्थिति ने अटकलों को जन्म दे दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। इजरायल की ओर से ईरान को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इजरायल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उनका देश अमेरिका से उस देश को 'पाषाण युग' में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्ज ने एक वीडियो बयान में कहा कि इजरायल ी सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह से तैयार है और सभी लक्षित क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया गया है। यह बयान इजरायल की आक्रामक रणनीति और ईरान के खिलाफ उसकी कठोर रवैये को दर्शाता है। काट्ज ने आगे कहा कि वे अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य खामेनेई वंश को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त, उनका लक्ष्य ईरान की प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को नष्ट करके तथा उसके राष्ट्रीय आर्थिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके ईरान को अंधकार युग और पाषाण युग में लौटाना है। यह बयान इजरायल की ओर से ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाने की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा, तो यह पहले से कहीं अधिक विनाशकारी और जानलेवा होगा। इस तरह की कठोर चेतावनी ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है और युद्ध की आशंका को गहरा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायल अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। यदि अमेरिका इजरायल को हमला करने की अनुमति देता है, तो यह क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर युद्ध का कारण बन सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। इस स्थिति में, कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतने और टकराव से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ईरान और इजरायल दोनों को ही एक-दूसरे के प्रति कठोर बयानबाजी से बचना चाहिए और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह न केवल ईरान और इजरायल के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। इसलिए, सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए और शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस संकट को हल करने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है.

तेहरान: ईरान में संभावित हमले की आशंका से तनाव बढ़ गया है। खबरों के अनुसार, तेहरान शहर में वायु रक्षा प्रणाली (Air Defence System) को सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि, ईरानी सेना और सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दो दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम (Ceasefire) बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बावजूद, क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया है। ईरानी समाचार एजेंसियों, नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने पुष्टि की है कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई हैं। लेकिन, उन्होंने इस सक्रियता के पीछे के कारणों या किसी विशिष्ट घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस रहस्यमय स्थिति ने अटकलों को जन्म दे दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। इजरायल की ओर से ईरान को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इजरायल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उनका देश अमेरिका से उस देश को 'पाषाण युग' में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्ज ने एक वीडियो बयान में कहा कि इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह से तैयार है और सभी लक्षित क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया गया है। यह बयान इजरायल की आक्रामक रणनीति और ईरान के खिलाफ उसकी कठोर रवैये को दर्शाता है। काट्ज ने आगे कहा कि वे अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य खामेनेई वंश को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त, उनका लक्ष्य ईरान की प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को नष्ट करके तथा उसके राष्ट्रीय आर्थिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके ईरान को अंधकार युग और पाषाण युग में लौटाना है। यह बयान इजरायल की ओर से ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाने की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा, तो यह पहले से कहीं अधिक विनाशकारी और जानलेवा होगा। इस तरह की कठोर चेतावनी ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है और युद्ध की आशंका को गहरा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायल अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। यदि अमेरिका इजरायल को हमला करने की अनुमति देता है, तो यह क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर युद्ध का कारण बन सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। इस स्थिति में, कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतने और टकराव से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ईरान और इजरायल दोनों को ही एक-दूसरे के प्रति कठोर बयानबाजी से बचना चाहिए और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह न केवल ईरान और इजरायल के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। इसलिए, सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए और शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस संकट को हल करने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है

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