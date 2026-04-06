ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर नई व्यवस्था की घोषणा की है, जिसमें अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए प्रतिबंध शामिल हैं। यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है।
तेहरान: ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ( IRGC ) ने हाल ही में कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब 'कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और इजरायल के लिए।' यह बयान उस समय आया है जब ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक 'नई व्यवस्था' स्थापित करने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के अंतिम चरण में है, जिसे अधिकारी इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। IRGC की यह टिप्पणी ईरान ी संसद द्वारा एक नए मसौदे पर काम करने के दौरान आई है, जिसके तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना बनाई जा
रही है। इस मसौदे में अमेरिका और इजरायल के जहाजों के लिए इस मार्ग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है। ईरान सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे मसौदे के अनुसार, जिन देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन देशों के लिए होर्मुज से गुजरने पर पहुंच को सीमित किया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, इस प्रस्ताव में ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान की जाने वाली पैसेज फीस, अमेरिका और इजरायल के लिए ट्रांजिट पर प्रतिबंध और ईरान के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों में शामिल देशों पर पाबंदियां शामिल हैं।\ईरान की संसद ने इस मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद IRGC ने यह बयान जारी किया है। इस बयान में इस रणनीतिक जलमार्ग से होने वाली शिपिंग पर नए नियंत्रणों का प्रस्ताव है। सरल शब्दों में कहें तो, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि टकराव तत्काल समाप्त नहीं होगा। ईरानी मीडिया के अनुसार, इस योजना में जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांजिट फीस शामिल है, जिसका भुगतान ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में किया जाएगा। अमेरिकी और इजरायली जहाजों के गुजरने पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव में उन देशों पर भी पाबंदियां लगाने का प्रावधान है जो ईरान के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। इस मसौदा कानून में जलडमरूमध्य पर ईरान की संप्रभुता, उसके सशस्त्र बलों की भूमिका, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ओमान के साथ कानूनी समन्वय से संबंधित प्रावधानों को भी रेखांकित किया गया है। यह घटनाक्रम ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव का एक और संकेत है।\इससे पहले, रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई अपनी चेतावनी को और सख्त कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान सरकार सोमवार तक 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को दोबारा नहीं खोलती है तो वह ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जोरदार हमला करेंगे। रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने अपनी धमकी के साथ-साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन ईरान के लिए 'पावर प्लांट डे और ब्रिज डे, दोनों एक ही दिन में' होगा। इस तरह की बयानबाजी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा यह तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को शांत करने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस घटनाक्रम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और स्थिति लगातार बदल रही है
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