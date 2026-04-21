ईरान के साथ युद्धविराम नहीं बढ़ाएंगे ट्रंप, सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और शांति वार्ता में देरी होने पर सैन्य हमले की चेतावनी दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि वे ईरान के साथ चल रहे वर्तमान युद्धविराम को आगे बढ़ाने के किसी भी पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन वर्तमान में एक अत्यंत मजबूत वार्ता की स्थिति में है और वे एक ऐसे समझौते की ओर अग्रसर हैं जिसे उन्होंने शानदार बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा यह अस्थायी युद्धविराम बुधवार को समाप्त होने जा रहा है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। जब ट्रंप से इस
बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पास और अधिक समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब राजनयिक रास्ते बंद होने की कगार पर हैं। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तेहरान के साथ जल्द ही किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बनती है, तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि, स्थिति विरोधाभासी है क्योंकि एक तरफ ट्रंप यह कह रहे हैं कि उन्हें संघर्ष समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं है, तो दूसरी तरफ वे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद भेजने की उम्मीद भी जता रहे हैं। इस अनिश्चितता के माहौल में पाकिस्तान में होने वाली वार्ता को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने ट्रंप के इन बयानों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तेहरान को धमकियों के साये में बातचीत स्वीकार्य नहीं है और ईरान आने वाले समय में युद्धक्षेत्र में नए रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। गालिबफ का दावा है कि उनके पास अभी भी कई ऐसे विकल्प बाकी हैं जिन्हें अब तक दुनिया के सामने उजागर नहीं किया गया है। वर्तमान में, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद नहीं पहुंचने से शांति वार्ता का भविष्य अधर में लटक गया है। स्थिति को और अधिक जटिल बनाते हुए, अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यह नाकाबंदी न केवल आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास है, बल्कि शांति वार्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा भी बनी हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है
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