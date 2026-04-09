ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सीमित की, सख्त प्रोटोकॉल लागू

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को सीमित कर दिया है और सख्त प्रोटोकॉल लागू किया है। यह कदम अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद उठाया गया है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ईरान ने अपनी जब्त संपत्तियों की वापसी और संघर्षविराम की औपचारिक मान्यता की मांग की है।

तेहरान: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को सीमित कर दिया है। अब, एक दिन में केवल 15 जहाजों को ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रतिबंध अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद से लागू है, जिसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया था और वैश्विक ऊर्जा बाजार में संकट पैदा हो गया था। यह निर्णय अमेरिका के साथ जारी अस्थायी संघर्षविराम के दौरान लिया गया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल अस्थायी है और संघर्षविराम की अवधि तक ही लागू रहेगा। हालांकि,

इस दौरान गुजरने वाले जहाजों को ईरान द्वारा निर्धारित सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले जहाजों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। यह प्रतिबंध 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया था। इसके कारण दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति में गंभीर बाधा आई, जिससे ऊर्जा संकट पैदा हो गया। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रूसी समाचार एजेंसी TASS से बात करते हुए बताया कि जहाजों को गुजरने की अनुमति देने से पहले ईरान की मंजूरी लेना और एक विशेष प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा।\ईरान ने इस कदम के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी हैं। इन शर्तों में सबसे प्रमुख है अपनी जब्त की गई संपत्तियों की वापसी। ईरान ने मांग की है कि संघर्षविराम की समय सीमा समाप्त होने से पहले, विदेश में जब्त की गई उसकी संपत्तियों को वापस किया जाए। TASS को दिए एक बयान में सूत्र ने कहा, 'ईरान की जब्त संपत्तियों की वापसी एक महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसे इस दो सप्ताह की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।' ईरान इस बात पर भी जोर दे रहा है कि संघर्षविराम की समाप्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए, और वह भी अपनी शर्तों पर। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसका मतलब है कि ईरान इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, खासकर ऊर्जा परिवहन के लिए। इस जलमार्ग को बंद करने या जहाजों की आवाजाही को सीमित करने का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ईरान द्वारा उठाए गए इस कदम से वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी की आशंका है। जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले की स्थिति में लौटने में काफी समय लग सकता है।\ईरान का यह फैसला क्षेत्र में तनाव को कम करने और अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद उत्पन्न संकट को संभालने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है। जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करके, ईरान ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ईरान की जब्त संपत्तियों की वापसी और संघर्षविराम की औपचारिक मान्यता उसकी मुख्य प्राथमिकताएं हैं। इस स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मामले को सावधानीपूर्वक संभालने और ईरान और अन्य देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहे और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। इस संकट के समाधान के लिए राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें ईरान की वैध चिंताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए। ईरान के इस फैसले का क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा





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