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ईरान-अमेरिका शांति समझौते का क्रेडिट लेते हुए शहबाज शरीफ ने खुद को बताया मध्यस्थ

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ईरान-अमेरिका शांति समझौते का क्रेडिट लेते हुए शहबाज शरीफ ने खुद को बताया मध्यस्थ
ईरान-अमेरिका शांति समझौताशहबाज शरीफइस्लामाबाद मेमोरेंडम
📆18-06-2026 02:40:00
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान-अमेरिका शांति समझौते में अपनी मध्यस्थता का दावा करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय लिया है। 14-सूत्रीय समझौते पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए।

ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे ' इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' नाम दिया गया है। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने हस्ताक्षर किए, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। शरीफ ने इस उपलब्धि का श्रेय लेते हुए इसे क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ी सफलता बताया है। समझौते के तहत, ईरान तुरंत होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलेगा और अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। यह 14-सूत्रीय समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शरीफ ने इस समझौते में शामिल सभी पक्षों, विशेषकर अमेरिकी वार्ताकार टीम (जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर) और ईरानी टीम (मोहम्मद बाघेर गालिबफ, अब्बास अराघची, एस्कंदर मोमेनी) के प्रयासों की सराहना की। शहबाज़ शरीफ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भी प्रशंसा की, जिनके प्रयासों से यह समझौता संभव हो सका। उन्होंने कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के नेतृत्व की भी सराहना की, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया। शरीफ ने उम्मीद जताई कि यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति और समृद्धि की नींव रखेगा। इस समझौते से ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है.

ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' नाम दिया गया है। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने हस्ताक्षर किए, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। शरीफ ने इस उपलब्धि का श्रेय लेते हुए इसे क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ी सफलता बताया है। समझौते के तहत, ईरान तुरंत होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलेगा और अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। यह 14-सूत्रीय समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शरीफ ने इस समझौते में शामिल सभी पक्षों, विशेषकर अमेरिकी वार्ताकार टीम (जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर) और ईरानी टीम (मोहम्मद बाघेर गालिबफ, अब्बास अराघची, एस्कंदर मोमेनी) के प्रयासों की सराहना की। शहबाज़ शरीफ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भी प्रशंसा की, जिनके प्रयासों से यह समझौता संभव हो सका। उन्होंने कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के नेतृत्व की भी सराहना की, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया। शरीफ ने उम्मीद जताई कि यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति और समृद्धि की नींव रखेगा। इस समझौते से ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है

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ईरान-अमेरिका शांति समझौता शहबाज शरीफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम होर्मुज़ स्ट्रेट मध्य पूर्व शांति

 

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