ईरान-अमेरिका के परमाणु सौदे पर विरोधाभासी दावे: 'न्यूक्लियर डस्ट' मिलेगा अमेरिका को या फ्रीज फंड होगा जारी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है, जबकि ईरानी अधिकारी फ्रीज फंड की रिहाई को समझौते का अहम हिस्सा बता रहे हैं। इस विरोधाभास ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति में एक बड़ा और विरोधाभासी मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए संवर्धित यूरेनियम , जिसे वे 'न्यूक्लियर डस्ट' कहते हैं, को अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह भी कहा है कि इस सौदे में किसी भी प्रकार के धन का लेन-देन नहीं होगा और यह लेबनान से जुड़े किसी भी समझौते से अलग है, हालांकि अमेरिका लेबनान के मामले में हिज़्बुल्लाह से अलग से निपटेगा।

अगर यह दावा सच साबित होता है, तो यह ईरान की ओर से एक महत्वपूर्ण रियायत मानी जाएगी और संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिका की एक प्रमुख मांग को पूरा करेगा। हालांकि, ईरान की ओर से या मध्यस्थता करने वाले देशों द्वारा इस तरह के किसी भी समझौते की पुष्टि नहीं की गई है। इससे स्थिति और अधिक अनिश्चित हो गई है।

अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक तीन-सूत्रीय योजना पर बातचीत कर रहे हैं। इस चर्चा का एक प्रमुख बिंदु यह है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को देगा, जिसके बदले में अमेरिका ईरान के 20 अरब डॉलर के फ्रीज फंड को जारी करेगा। इसके विपरीत, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरानी संपत्तियों की रिहाई होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ट्रंप का यह कहना कि ईरान परमाणु बम बनाने के कच्चे माल के रूप में संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है, लेकिन इसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ईरानी अधिकारियों के इस दावे के साथ विरोधाभास पैदा करता है कि फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों की रिहाई भी सौदे का हिस्सा है। इस विरोधाभास ने मामले में और अधिक सस्पेंस पैदा कर दिया है।

एक्सियोस के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की एक मुख्य प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ईरान अपनी भूमिगत परमाणु सुविधाओं में जमा लगभग 2,000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के भंडार तक पहुंच न बना सके। विशेष रूप से, अमेरिका 450 किलोग्राम यूरेनियम को लेकर चिंतित है जिसे 60% शुद्धता तक संवर्धित किया गया है, जिससे 10 से 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं।

इस बीच, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईरान ने शुक्रवार को घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए 'पूरी तरह से खुला' है। इस कदम का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक पोस्ट में कहा कि लेबनान में युद्धविराम के मद्देनजर, होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों के गुजरने का मार्ग, युद्धविराम की शेष अवधि के लिए, पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है।

हालांकि, ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी तब तक 'पूरी तरह से लागू' रहेगी जब तक तेहरान युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाता। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य 'पूरी तरह से खुला है और व्यापार तथा आवाजाही के लिए तैयार है, लेकिन नौसैनिक नाकेबंदी केवल ईरान के मामले में प्रभावी रहेगी, और यह तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा सौदा 100% पूरा नहीं हो जाता।'

ट्रंप ने कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर कभी बंद न करने पर सहमति जताई है और इसका इस्तेमाल दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि ईरान ने अमेरिका के सहयोग से होर्मुज में लगाए गए सभी माइंस को हटा दिया है।

एक अन्य पोस्ट में, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को इस प्रयास में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया।

होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने के बाद, ट्रंप ने नाटो देशों पर अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जब जरूरत थी तब वे किसी काम के नहीं थे, सिर्फ कागजी शेर थे। उन्होंने कहा कि वे दूर ही रहें, सिवाय इसके कि वे अपने जहाजों में तेल भरवाना चाहते हों।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। अमेरिका का मानना है कि ईरान का 60% संवर्धित यूरेनियम, लगभग 450 किलोग्राम, परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक कदम है। ट्रंप प्रशासन ने इसे 'आने वाला खतरा' करार दिया था, क्योंकि यह जल्दी से 90% हथियार-ग्रेड स्तर तक पहुंच सकता था। 2025-26 की बातचीत में, अमेरिका ने ईरान से 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने, नतांज, फोर्डो और इस्फाहान सुविधाओं को तोड़ने और स्टॉकपाइल सौंपने की मांग की थी, जिस पर ईरान राजी नहीं था और अपनी फ्रीज संपत्तियों को जारी करने की मांग कर रहा था





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