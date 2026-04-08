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ईरान-अमेरिका तनाव जारी: युद्धविराम के बावजूद उल्लंघन के आरोप

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ईरान-अमेरिका तनाव जारी: युद्धविराम के बावजूद उल्लंघन के आरोप
ईरानअमेरिकायुद्धविराम
📆08-04-2026 20:46:00
📰Dainik Jagran
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ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा है। ईरान ने अमेरिका पर 10-सूत्री प्रस्ताव के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच एक नया राजनयिक विवाद खड़ा हो गया है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय एकता का परिणाम बताया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की घोषणा के बावजूद, दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। ईरान के अधिकारियों ने आगामी वार्ताओं के लिए सहमति व्यक्त किए गए 10-सूत्री प्रस्ताव के तीन खंडों का उल्लंघन करने का आरोप अमेरिका पर लगाया है, जिसके बाद एक नया राजनयिक विवाद शुरू हो गया है। ईरान ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10-सूत्री प्रस्ताव को बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया था, लेकिन इसके तीन प्रावधानों का पहले ही उल्लंघन हो चुका है।

तेहरान के अनुसार, पहला उल्लंघन लेबनान से संबंधित युद्धविराम खंड का पालन न करना था। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेबनान और अन्य क्षेत्रों सहित सभी जगहों पर तत्काल युद्धविराम की मांग की थी। दूसरा मुद्दा, एक ड्रोन का ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना था, जिसे फारस प्रांत के लार में मार गिराया गया। तीसरा मामला ईरान के संवर्धन के अधिकार से जुड़ा था, जो प्रस्ताव के छठे खंड में निहित है। ईरान का तर्क है कि इन उल्लंघनों से वार्ता शुरू होने से पहले ही उसकी विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है।\ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच युद्धविराम ईरानी लोगों और देश के नेतृत्व की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने इसे बलिदान और राष्ट्रीय एकता का परिणाम बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह समझौता ईरान के सिद्धांतों की जीत और देश के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बलिदान का फल है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ था। बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्धविराम की घोषणा की। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया है, जहां एक ओर युद्धविराम की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी ओर विश्वासघात और संवर्धन से जुड़े मुद्दों पर विवाद खड़ा हो गया है।\यह स्थिति दोनों देशों के बीच भविष्य की वार्ताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार करती है। ईरान का मानना है कि अमेरिका द्वारा किए गए उल्लंघन, वार्ताओं की सफलता को खतरे में डाल सकते हैं और ईरान की मांगों और चिंताओं को कम कर सकते हैं। अमेरिकी पक्ष से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि वे ईरान के आरोपों का जवाब देंगे और स्थिति को शांत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच, क्षेत्र में अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देश संवाद बनाए रखें और तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए काम करें। भविष्य में, दोनों देशों के बीच की वार्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे विश्वास का निर्माण कैसे करते हैं और मौजूदा विवादों को कैसे सुलझाते हैं। इस संघर्ष के परिणाम पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालेंगे। यह देखना बाकी है कि दोनों देश इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और क्या वे एक स्थायी समाधान खोजने में सफल होते हैं

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ईरान अमेरिका युद्धविराम तनाव राजनयिक विवाद

 

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