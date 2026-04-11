ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में असमर्थ, बारूदी सुरंगें बनीं बड़ी चुनौती

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने में असमर्थ है, क्योंकि उसने बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने में अक्षमता जताई है। यह अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने में असमर्थ है, क्योंकि उसने बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने में अक्षमता जताई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह ट्रंप प्रशासन की मांगों को पूरा करने में ईरान की विफलता का मुख्य कारण है। अमेरिका चाहता है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से जहाजों का आवागमन बिना किसी बाधा के शुरू हो जाए। यह समस्या शांति वार्ता ओं में भी जटिलताएं पैदा कर रही है। इस समय, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान ी वार्ताकारों और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी

वेंस के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता चल रही है। दोनों पक्ष युद्ध को समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज का मुद्दा एक प्रमुख अड़चन बना हुआ है।\स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है। यदि यह मार्ग बंद हो जाता है या जहाजों का आवागमन कम हो जाता है, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पिछले महीने, ईरान ने अमेरिका और इज़राइल के हमलों के जवाब में छोटी नावों से इस समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाईं, साथ ही ड्रोन और मिसाइल हमलों की धमकी भी दी। इसका परिणाम यह हुआ कि तेल टैंकरों और अन्य जहाजों का आवागमन लगभग रुक गया, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें काफी बढ़ गईं। ईरान को युद्ध में यह एक महत्वपूर्ण हथियार मिला। ईरान ने कुछ जहाजों को टोल देकर एक संकरा रास्ता खुला रखा था, लेकिन पूरा समुद्री मार्ग सुरक्षित नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने समुद्री बारूदी सुरंगें बिना किसी योजना और अनियमित तरीके से बिछाईं। कई बारूदी सुरंगों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। जहां रिकॉर्ड था, वहां भी कुछ बारूदी सुरंगें बह गईं या अपनी जगह से हिल गईं। परिणामस्वरूप, ईरान को अब पता नहीं है कि कितनी बारूदी सुरंगें कहां हैं।\ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जहाजों को बारूदी सुरंगों से टकराने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कुछ सुरक्षित मार्गों के नक्शे भी जारी किए, लेकिन ये मार्ग बहुत सीमित हैं। बारूदी सुरंगों को हटाना उन्हें बिछाने से कहीं अधिक कठिन काम है। अमेरिका की सेना के पास भी बारूदी सुरंगों को तेजी से साफ करने की पूरी क्षमता नहीं है, और ईरान के पास तो और भी कम सुविधाएं हैं। ईरान के पास सैकड़ों छोटी नावें हैं जो जहाजों को परेशान कर सकती हैं या नई बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं। अमेरिका ने ईरान की नौसेना के कई जहाजों को डुबो दिया और नौसैनिक ठिकानों पर हमले किए, लेकिन छोटी नावों को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दो सप्ताह का संघर्ष विराम तभी संभव है जब होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोला जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज को तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी सीमाओं का मतलब बारूदी सुरंगों को ढूंढने और हटाने में ईरान की असमर्थता है। इस्लामाबाद में चल रही वार्ता में यह मुद्दा मुख्य चर्चा का विषय होगा। अमेरिका अधिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग कर रहा है, जबकि ईरान अपनी तकनीकी समस्याओं का हवाला दे रहा है। यह सब फरवरी-मार्च 2026 में शुरू हुए अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का नतीजा है। ईरान ने युद्ध शुरू होते ही होर्मुज को लगभग बंद कर दिया





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