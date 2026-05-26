ईरान‑अमेरिका के तनाव का भारत की ऊर्जा संरचना पर असफलता: गैस संकट और रिकॉर्ड‑स्तरीय बिजली माँग

होर्मुज तनाव के कारण भारत के LNG सप्लाई पर प्रभाव और बढ़ती हीटवेव के साथ रिकॉर्ड 270 GW बिजली माँग का सामना

ईरान‑अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब हमारे ऊर्जा क्षेत्र को सीधे प्रभावित कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ते तनाव के कारण भारत के LNG सप्लाई में रुकावटें आई हैं, जिसके आगे का असर फिलहाल गैस आयात को झटका देता दिख रहा है। इसके अलावा, दूसरी ओर, तेज़ और लगातार हीटवेव के चलते देश की बिजली मांग रिकॉर्ड 270.

82 गीगावॉट तक पहुँच गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर है। इस माँग की चोटी पर भारत के थर्मल पावर प्लांट 62.8 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहे हैं, जबकि सौर ऊर्जा 22 प्रतिशत और पवन तथा जलविद्युत मिलकर केवल 34 प्रतिशत ही शामिल कर पाए हैं। यह स्पष्ट करता है कि हमारे ऊर्जा स्त्रोत अभी भी जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार, 2026‑27 के वित्त वर्ष के लिए 270 GW की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। परन्तु यह सीमा पहले ही वर्ष के शुरुआती सात हफ्तों में छू ली गई, और लगातार चार दिन बवंडरी गर्मी के कारण रिकॉर्ड माँग दर्ज की गई। सर्वेक्षण के अनुसार, रिकॉर्ड दिन पर भारत में 50 से अधिक सबसे गर्म स्थानों में लगातार उच्च तापमान के कारण रात के समय एक घंटे तक बिजली कटौती लगाई गई। इस स्थिति को और जटिलता देने के लिए, होर्मुज में हाल ही में अमेरिकी MQ‑9 रीपर ड्रोन के ऊपर टकराव और ईरान की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर और भी दबाव बना रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट होता है कि LNG पर निर्भर भारत को वैकल्पिक स्रोत तलाशने होंगे। कतर के LNG शिपमेंट में कमी को पूरक करने के लिए ओमान का शेयर 16 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत हो गया है। अतिरिक्त रूप से, भारत ने नाइजीरिया, अंगोला, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिटानिया और इंडोनेशिया से नए स्पॉट कार्गो भी शामिल किये हैं। हालांकि, सरकार के LNG राशनिंग ढांचे के अंतर्गत बिजली उत्पादन, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स को कम प्राथमिकता वाला माना जाता है, जिसके कारण गैस सप्लाई पर प्रतिबंध आने पर इन उद्योगों पर पहला असर दिखता है। ऊर्जा स्रोट में यह असंतुलन हमें दिखाता है कि किस प्रकार एक भूराजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन के बीच में हमारे ऊर्जा सुरक्षा नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर ऊर्जा संरचना अब भी जीवाश्म ईंधन पर ही आधारित है, जबकि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले का हिस्सा 57 प्रतिशत है-वैश्विक औसत से काफी अधिक। प्राकृतिक गैस का योगदान केवल 6 प्रतिशत है और रिन्यूएबल्स 12 प्रतिशत से भी नीचे रहे हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कुल प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 57 प्रतिशत भाग कोयले से उत्पन्न हुआ, जबकि विश्व में यह 25 प्रतिशत से अधिक है। भविष्य में, इस असमानता को दूर करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी वास्तविक बिजली उत्पादन में अनुपात बढ़ाने के लिये रणनीतियाँ लागू करनी होंगी। ऊर्जा सुरक्षा के इस नए युग में, भारत को भूराजनीतिक जोखिम प्रबंधन तथा ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण के बीच संतुलन स्थापित करने की अत्यंत ज़रूरत है





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