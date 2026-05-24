ईरान यूरेनियम छोड़ने को तैयार

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से समझौते के तहत ईरान एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से समझौते के तहत ईरान एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से न्यूक्लियर को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौते के तहत ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के दो अधिकारियों के मुताबिक, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच प्रस्तावित समझौते का एक खास शर्त ये है कि तेहरान अपने बहुत एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने के लिए साफ वादा कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका - ईरान के साथ जंग खत्म करने के और होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव में यह मुद्दा ठीक से सुलझा नहीं है कि ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक कैसे छोड़ेगा, इसलिए डिटेल्स को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आने वाली बातचीत के लिए टाल दिया गया। हालांकि ये आम राय है कि ईरान ऐसा करने के लिए राजी होगा। ये अमेरिकी की पहली प्राथमिकता है जो डील के लिए बहुत जरूरी है.

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से समझौते के तहत ईरान एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से न्यूक्लियर को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौते के तहत ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के दो अधिकारियों के मुताबिक, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच प्रस्तावित समझौते का एक खास शर्त ये है कि तेहरान अपने बहुत एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने के लिए साफ वादा कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका-ईरान के साथ जंग खत्म करने के और होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव में यह मुद्दा ठीक से सुलझा नहीं है कि ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक कैसे छोड़ेगा, इसलिए डिटेल्स को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आने वाली बातचीत के लिए टाल दिया गया। हालांकि ये आम राय है कि ईरान ऐसा करने के लिए राजी होगा। ये अमेरिकी की पहली प्राथमिकता है जो डील के लिए बहुत जरूरी है





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