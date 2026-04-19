ईरान का बड़ा दावा: 180 ड्रोन मार गिराए, F-35 को भी बनाया निशाना; सैन्य शक्ति का प्रदर्शन

ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान की सेना ने लगभग 180 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है और अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। यह बयान ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और क्षेत्र में उसकी रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश डालता है।

ईरान ने एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमताओं को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। ईरान ी संसद के अध्यक्ष, मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि देश की सेना ने लगभग 180 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है और अमेरिकी एफ-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाया है। यह दावा ईरान द्वारा अपनी तकनीकी और रणनीतिक प्रगति को प्रदर्शित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। गालिबाफ ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ताएं चल रही हैं, और उन्होंने इस बातचीत की वर्तमान स्थिति पर

अधिकारियों को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एफ-35 जैसे उन्नत विमान को निशाना बनाना ईरान की रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रही उन्नति का प्रमाण है। यह कार्रवाई किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर सुनियोजित थी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, और अमेरिका पहले भी ईरान द्वारा ऐसे दावों को खारिज करता रहा है। इसके बावजूद, कुछ रिपोर्टों में यह जरूर सामने आया था कि एक अमेरिकी एफ-35 को एक मिशन के दौरान नुकसान पहुंचा था और उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों से जुड़े लगभग 180 ड्रोन को मार गिराया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ड्रोन और हवाई अभियानों ने हाल के संघर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गालिबाफ ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के बारे में भी बात की, यह स्वीकार करते हुए कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी कई बड़े मतभेद मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों का दबाव अप्रभावी साबित हुआ है, जिसके कारण अब बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ईरान सैन्य शक्ति ड्रोन F-35 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ध्वस्त, दो हाइड्रा मशीन लगाकर गिराई गईसंभल में प्रशासन ने मुबारकपुर बंद गांव में खेल के मैदान की जमीन पर बनी मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार और ढांचे को बुलडोजर व हाइड्रा मशीनों से ध्वस्त कर दिया. इससे पहले बिछौली में इमामबाड़े और ईदगाह से भी अवैध कब्जा हटाया गया था.

Read more »

जुमे से पहले संभल में चला बुलडोजर, अवैध मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार गिराई गई, मचा हड़कंपSambhal News: संभल के मुबारकपुरबंद गांव में जुमे की नमाज से पहले प्रशासन ने बड़ा संदेश देते हुए अवैध मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को ध्वस्त कर दिया।

Read more »

गिल की तूफानी पारी, गुजरात टाइटंस की जीतकोलकाता नाइट राइडर्स के 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 86 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिससे गुजरात ने मैच जीत लिया।

Read more »

उत्तराखंड में अप्रैल में ही तपने लगा पहाड़, श्रीनगर गढ़वाल में 35 पार हुआ पारागढ़वाल घाटी, विशेषकर श्रीनगर में अप्रैल में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है।

Read more »

ईरान का बड़ा दावा: अब तक 180 ड्रोन मार गिराए, F-35 को भी बनाया निशाना; सैन्य ताकत पर दुनिया को दिया संदेशईरान ने एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमता को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि उनके बलों ने करीब 180 ड्रोन को निष्क्रिय किया और

Read more »

ईरान का बड़ा दावा: 180 ड्रोन मार गिराए, F-35 को भी बनाया निशानाईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान की सेना ने लगभग 180 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है और एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। उन्होंने इसे ईरान की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का उदाहरण बताया है।

Read more »