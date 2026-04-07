ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई 'बेहोश', अमेरिका-इजरायल खुफिया रिपोर्ट का दावा

अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई 'बेहोशी की स्थिति' में हैं और देश चलाने में अक्षम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका कोम में इलाज चल रहा है, जिससे हमलों की आशंका बढ़ गई है।

वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों के एक संयुक्त आकलन के अनुसार, ईरान के नए सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामेनेई , 'बेहोशी की स्थिति' में हैं और वर्तमान में देश चलाने में 'असमर्थ' हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा खामेनेई का ईरान के पवित्र शहर कोम में एक 'गंभीर' चिकित्सा स्थिति का इलाज चल रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई , 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए एक हमले में अपने पिता, अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद देश के सर्वोच्च नेता

बने थे। सर्वोच्च नेता बनने के बाद से, मोजतबा खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है और कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वे हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमेरिकी-इजरायली खुफिया आकलन रिपोर्ट भी इस दावे का समर्थन करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आकलन रिपोर्ट में उनकी वर्तमान स्थिति और स्थान का खुलासा किया गया है। इसका मतलब है कि उनकी उपस्थिति का पता चल गया है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि इजरायल और अमेरिका उन्हें निशाना बना सकते हैं।\ईरान सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इजरायली हमले में मोजतबा खामेनेई के पैर में मामूली चोट आई थी, लेकिन उसके बाद से उनकी स्थिति के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है। जिस खुफिया मेमो में उनकी स्थिति का विवरण दिया गया है, उसे अमेरिका और इजरायल ने अपने खाड़ी सहयोगियों के साथ साझा किया है। यह नया राजनयिक मेमो बताता है कि उनकी हालत पहले की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। इसमें लिखा है, 'मोजतबा खामेनेई कोम में गंभीर हालत में इलाज करा रहे हैं और शासन के किसी भी फैसले लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हैं।' वर्तमान में, यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध के पहले दिन घायल होने के बाद से वे बेहोशी की स्थिति में हैं या उन्हें बाद में कोई और चोट लगी है। यह पहली बार है जब सर्वोच्च नेता बनने के बाद से ईरान के भीतर उनकी उपस्थिति का स्थान सार्वजनिक किया गया है, हालांकि यह माना जाता है कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों के पास यह जानकारी कुछ समय से थी। कोम को देश की धार्मिक राजधानी माना जाता है और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अली खामेनेई का शरीर भी वहीं है, जिसे दफनाने की तैयारी चल रही है।\मेमो में यह भी कहा गया है कि शहर में 'एक बड़े मकबरे का निर्माण' चल रहा है जिसमें 'एक से अधिक कब्रों' के लिए जगह होगी। यह इस बात का संकेत है कि दिवंगत सर्वोच्च नेता के साथ परिवार के सदस्यों को भी दफनाया जा सकता है। अली खामेनेई के लिए राजकीय अंतिम संस्कार पहले ही स्थगित कर दिया गया था, और सरकार ने इसके लिए 'अभूतपूर्व भीड़' जुटने की आशंका का हवाला दिया था। सत्ता संभालने के बाद से, जूनियर खामेनेई के नाम से दो बयान जारी किए गए हैं, लेकिन दोनों ही बयान सरकारी टेलीविजन पर एंकरों द्वारा पढ़े गए थे। यह स्थिति ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि देश एक नए नेतृत्व के बिना एक नाजुक समय से गुजर रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा जारी की गई खुफिया जानकारी ईरान के भीतर अस्थिरता और संघर्ष की संभावना को बढ़ा सकती है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस स्थिति का ईरान की भविष्य की नीतियों और क्षेत्रीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस घटनाक्रम का दुनिया भर के घटनाक्रमों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस घटनाक्रम पर आगे की जानकारी और घटनाक्रमों का इंतजार है





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