ईरान का ट्रंप को जिमी कार्टर बनाने का षड्यंत्र

46 साल पहले की एक घटना जिसने अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व को डराकर रखा है। ईरान की रणनीति और डोनाल्ड ट्रंप पर इसका प्रभाव।

आज हम आपको 46 साल पहले की एक घटना के बारे में बताएंगे, जिसने अमेरिका की शीर्ष नेतृत्व को आज तक डराकर रखा हुआ है। अगर आज हमें ये जानना है कि ईरान युद्ध में अमेरिका की, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या थी, क्यों थी और आगे क्या रहेगी?

इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के समय हुए उस सैन्य विफलता को जानना होगा, जिसने उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया था। ईरान की कारगर रणनीति यह घटना हमें ईरान की रणनीति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। इससे पता चलता है कि ईरान ने जिमी कार्टर को अपमानित करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था, अब वही फॉर्मूला वो डोनाल्ड ट्रंप पर आजमा रहा है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना जलील कर दो कि उसके अपने ही देश में जनता उसके खिलाफ हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मन में इसका खौफ किस कदर बैठा हुआ है, इसकी झलक हमें वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से मिलती है। जिस समय अमेरिकी सेना ईरान में फंसे अपने दो पायलटों को ढूंढ रही थी, उस वक्त ट्रंप ने एक मीटिंग में अपने सलाहकारों को कहा, ‘क्या आपको ध्यान है, जिमी कार्टर का क्या हाल हुआ था?

वो उन हेलीकॉप्टर्स के और उन बंधकों के कारण इलेक्शन हार गए थे। What A Mess।’ ट्रंप चीखने-चिल्लाने लगे और उनकी मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई कि उनके सैन्य सलाहकारों ने फैसला किया कि ट्रंप को पायलट बचाव अभियान का कोई भी अपडेट नहीं देना है और जब तक दूसरा पायलट मिल नहीं गया दो दिन तक ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर ही रखा गया। अब हम आपको बताते हैं कि जिमी कार्टर वाली वो घटना क्या थी, जिसने ट्रंप का ये हाल कर दिया?

साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर अयातुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली। पूरे ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाएं थीं, क्योंकि रजा शाह पहलवी की सरकार को अमेरिका परस्त माना जाता था और इसी बीच जिमी कार्टर ने ईरान से भागे शाह को अमेरिका में शरण दे दी। ऐसे में पूरे ईरान में अमेरिका और जिमी कार्टर के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। नवंबर 1979 में कई हजार छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास में घुसकर 62 राजनयिकों को बंधक बना लिया। इससे अमेरिका की साख पूरे संसार में गिर गई। सभी तरह से कूटनीति विफल हो गई और ये अमेरिका में चुनाव का वर्ष था। तो अपनी छवि बचाने के लिए जिमी कार्टर ने बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ‘ईगल क्लॉ’ को मंजूरी दे दी। 24 अप्रैल 1980 को 8 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पूर्वी ईरान के ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट नाम के रेगिस्तान की ओर रवाना हुए। लेकिन बीच में ही उन्हें एक तेज तूफान का सामना करना पड़ा। इससे दो हेलीकॉप्टर खराब हो गए, बाकी बचे 6 हेलीकॉप्टर्स प्लान के तहत डेजर्ट वन नाम की एक जगह पर गए, जहां अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचकर तीसरा हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया। इस ऑपरेशन के कमांडर कर्नल चार्ल्स बैकविथ ने इस ऑपरेशन को रोकने की अनुमति मांगी। जिमी कार्टर ने अनुमति दे दी। लेकिन जब हेलीकॉप्टर वापस आने लगे तो उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये अमेरिकी सेना के इतिहास में अब तक का सबसे असफल ऑपरेशन था। जब इस मिशन के फेल होने की खबर जनता के सामने आई तो पूरे अमेरिका में कार्टर के खिलाफ माहौल बन गया। उनकी लोकप्रियता गिर गई और वो अगला चुनाव हार गए। अयातुल्ला खुमैनी की बढ़ी लोकप्रियता वहीं दूसरी ओर ईरान में अयातुल्ला खुमैनी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उन्होंने कहा ये तो अल्लाह की देन है और इस तरह जनता की निगाह में खुमैनी के शासन पर अल्लाह की मुहर भी लग गई। तब से लेकर अब तक ईरान में इस्लामिक सत्ता कायम है और अमेरिका के साथ ईरान के कोई कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। इस युद्ध की बात करें तो जब ईरान ने अमेरिकी जेट F-15 को मार गिराया तब उसके दो पायलटों को ईरान की जमीन पर ही इजेक्ट करना पड़ा। जब ट्रंप को ये खबर मिली तो उन्हें डर लगा कि कहीं उनकी भी वही हाल ना हो जाए, जैसा कि जिमी कार्टर का हुआ था। वैसे भी इसी नवंबर में मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग काफी गिर गई है। ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान हो गए। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लेकर सीजफायर का ऐलान किया और अब आगे युद्ध करने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। ईरान का मकसद ये बात ईरान भी अच्छी तरह जान गया है और वो ट्रंप को दूसरा जिमी कार्टर बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिमी कार्टर के समय, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करता रहा, लेकिन 444 दिन तक भी उसने बंधकों को रिहा नहीं किया। असल में ईरान का मकसद जिमी कार्टर को अपमानित करना था। इसका नतीजा ये रहा कि कार्टर चुनाव हार गए। रोनाल्ड रीगन नए राष्ट्रपति बने। 20 जनवरी 1981 को रीगन के शासन के पहले ही दिन ईरान ने सारे बंधकों को रिहा कर दिया। इससे साफ होता है कि ये ईरान की आजमाई हुई रणनीति है और यही फॉर्मूला अब ईरान ट्रंप पर भी लागू करता दिख रहा है





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