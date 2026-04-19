ईरान का दावा: 180 ड्रोन मार गिराए, F-35 को भी बनाया निशाना, सैन्य क्षमता का दुनिया को संदेश

ईरान ने दावा किया है कि उसने अब तक 180 ड्रोन मार गिराए हैं और एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाया है। संसद अध्यक्ष ने इसे अपनी बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमता का प्रमाण बताया।

ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा दावा किया है। ईरान ी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान की सेना ने अब तक लगभग 180 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दावा किया कि एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाया गया था। गालिबाफ ने इस बात पर जोर दिया कि यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि यह ईरान की बढ़ती तकनीकी और रणनीतिक क्षमताओं का प्रमाण है। यह बयान उस समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का

दौर चल रहा है। गालिबाफ ने वाशिंगटन के साथ चल रही वार्ताओं की वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों को जानकारी देते हुए यह बातें कहीं। ईरानी संसद अध्यक्ष के अनुसार, F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को निशाना बनाने में सफलता यह दर्शाती है कि ईरान रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई बहुस्तरीय योजना का परिणाम थी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, और अमेरिका पहले भी ईरान के ऐसे कई दावों को खारिज कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में यह जरूर सामने आया था कि एक अमेरिकी F-35 को एक मिशन के दौरान नुकसान हुआ था और उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन ईरान के दावों से इसका सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों से जुड़े लगभग 180 ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले भी ईरान ने कई बार बड़ी संख्या में ड्रोन को रोकने या नष्ट करने की बात कही है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ड्रोन और हवाई युद्ध, आधुनिक संघर्षों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। गालिबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कई बड़े मतभेद अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी देशों का दबाव ईरान पर काम नहीं आया, जिसके चलते अब बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरानी स्पीकर ने हालिया युद्धविराम को ईरान की रणनीतिक जीत का परिणाम बताया, जबकि अमेरिका ने इसे अपने नजरिए से स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने उद्देश्यों, जैसे कि शासन परिवर्तन या ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना, में सफल नहीं हो पाया है। यह बयान ईरान की ओर से अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। डेटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र की जाती है ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं





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ईरान ड्रोन F-35 सैन्य क्षमता ईरानी संसद

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