ईरान तनाव: कंडोम की कीमतों में 30% तक वृद्धि की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

ईरान में जारी संघर्ष के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान से कंडोम की कीमतों में 30% तक वृद्धि हो सकती है। केरेक्स, दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी, ने उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि की संभावना जताई है। इस संघर्ष का प्रभाव ऊर्जा बाजार, उर्वरकों और अन्य उद्योगों पर भी पड़ रहा है।

ईरान में जारी तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान के कारण न केवल ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि अन्य उद्योगों में भी कच्चे माल की कमी और कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में, दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी केरेक्स ने चेतावनी दी है कि ईरान संघर्ष के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के चलते उन्हें अपने उत्पादों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि करने पर विचार करना पड़ सकता है। केरेक्स कंपनी, जो ड्यूरेक्स और ट्रोजन जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए कंडोम का उत्पादन करती है, साथ ही ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को भी आपूर्ति करती है। कंपनी के सीईओ गोह मिया कियात ने रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को दिए एक बयान में बताया कि ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। केरेक्स हर साल पांच अरब से अधिक कंडोम का उत्पादन करती है और तेल आधारित कच्चे माल, जैसे अमोनिया (जो लेटेक्स को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है) और सिलिकॉन आधारित लुब्रिकेंट पर निर्भर है। होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरान द्वारा निशाना बनाने की धमकी के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा है, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता और भी कम हो सकती है। सीईओ के अनुसार, इस साल कंडोम की मांग में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन माल भाड़े में वृद्धि और शिपिंग में देरी के कारण आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनिश्चितता के समय में कंडोम की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और नौकरी की सुरक्षा को लेकर अनिश्चित होते हैं। ईरान -इजराइल संघर्ष का प्रभाव केवल कंडोम उद्योग तक ही सीमित नहीं है। इस युद्ध ने ऊर्जा बाजार को भी हिला दिया है, जिससे फ्लाइट की कीमतें बढ़ गई हैं। इकोनॉमी क्लास के सबसे सस्ते टिकट पिछले साल की तुलना में औसतन 24 प्रतिशत महंगे हो गए हैं। खाड़ी क्षेत्र से शिपमेंट में दिक्कतों के कारण उर्वरकों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में उपयोग होने वाली हीलियम की कमी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि परिवहन लागत बढ़ने के कारण चीनी, डेयरी और फलों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे युद्धविराम को तब तक बढ़ाएंगे जब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर, ईरान में जारी तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस स्थिति में, सरकारों और व्यवसायों को आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और कीमतों को स्थिर रखा जा सके। उपभोक्ताओं को भी तैयार रहना चाहिए कि आने वाले महीनों में उन्हें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है.

ईरान में जारी तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान के कारण न केवल ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि अन्य उद्योगों में भी कच्चे माल की कमी और कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में, दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी केरेक्स ने चेतावनी दी है कि ईरान संघर्ष के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के चलते उन्हें अपने उत्पादों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि करने पर विचार करना पड़ सकता है। केरेक्स कंपनी, जो ड्यूरेक्स और ट्रोजन जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए कंडोम का उत्पादन करती है, साथ ही ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को भी आपूर्ति करती है। कंपनी के सीईओ गोह मिया कियात ने रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को दिए एक बयान में बताया कि ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। केरेक्स हर साल पांच अरब से अधिक कंडोम का उत्पादन करती है और तेल आधारित कच्चे माल, जैसे अमोनिया (जो लेटेक्स को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है) और सिलिकॉन आधारित लुब्रिकेंट पर निर्भर है। होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरान द्वारा निशाना बनाने की धमकी के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा है, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता और भी कम हो सकती है। सीईओ के अनुसार, इस साल कंडोम की मांग में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन माल भाड़े में वृद्धि और शिपिंग में देरी के कारण आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनिश्चितता के समय में कंडोम की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और नौकरी की सुरक्षा को लेकर अनिश्चित होते हैं। ईरान-इजराइल संघर्ष का प्रभाव केवल कंडोम उद्योग तक ही सीमित नहीं है। इस युद्ध ने ऊर्जा बाजार को भी हिला दिया है, जिससे फ्लाइट की कीमतें बढ़ गई हैं। इकोनॉमी क्लास के सबसे सस्ते टिकट पिछले साल की तुलना में औसतन 24 प्रतिशत महंगे हो गए हैं। खाड़ी क्षेत्र से शिपमेंट में दिक्कतों के कारण उर्वरकों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में उपयोग होने वाली हीलियम की कमी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि परिवहन लागत बढ़ने के कारण चीनी, डेयरी और फलों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे युद्धविराम को तब तक बढ़ाएंगे जब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर, ईरान में जारी तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस स्थिति में, सरकारों और व्यवसायों को आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और कीमतों को स्थिर रखा जा सके। उपभोक्ताओं को भी तैयार रहना चाहिए कि आने वाले महीनों में उन्हें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है





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