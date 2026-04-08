ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य पर टोल वसूलेंगे

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों पर टोल वसूलने की अनुमति दी, जिससे ओमान को भी लाभ होगा। यह कदम संभावित रूप से वैश्विक तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है।
तेहरान/वॉशिंगटन: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अगले दो हफ़्तों के लिए इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी है कि वह इस संकरे समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। इस निर्णय से ओमान को भी लाभ होगा, क्योंकि उसे भी टोल का हिस्सा मिलेगा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दो हफ़्ते की युद्धविराम योजना में ईरान और ओमान दोनों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति देना शामिल है। ईरान इस पैसे का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए करेगा, जबकि ओमान अपने पैसे का उपयोग किस
काम के लिए करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य ओमान और ईरान दोनों के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। दुनिया इसे एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानती रही है और पहले कभी इस पर टोल नहीं लगाया गया था। टाइम्स ऑफ इजरायल ने ईरान-अमेरिका युद्धविराम में शामिल अधिकारी के हवाले से नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है। अनुमानों के अनुसार, यदि होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रति जहाज 10 मिलियन डॉलर का टोल वसूला जाता है, तो ईरान को हर महीने लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हो सकता है।\युद्ध शुरू होने से पहले, होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल कारोबार का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता था। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद तेहरान ने होर्मुज को बंद कर दिया था, जिसका एशियाई देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यदि टोल लगाने की बात सच साबित होती है, तो इसका मतलब होगा कि होर्मुज अब एक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, दुनिया के कई अन्य समुद्री रास्ते भी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने वाले देश टोल की मांग कर सकते हैं, जैसे मलक्का जलडमरूमध्य। ईरान ने होर्मुज से टोल वसूलने को लेकर सख्त रवैया अपनाया था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि जहाज इस जलडमरूमध्य से 'ईरान के सशस्त्र बलों के साथ तालमेल बिठाकर' गुजर सकते हैं। ईरान की दस-सूत्रीय योजना में स्पष्ट रूप से 'ईरान के सशस्त्र बलों के साथ तालमेल बिठाकर होर्मुज जलडमरूमध्य से नियंत्रित गुजरने' की बात कही गई है। इस योजना में यह भी बताया गया है कि यह प्रावधान ईरान को 'एक अनोखी आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति' प्रदान करता है।\अमेरिकी बयानों में होर्मुज से टोल वसूलने का कोई ज़िक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प और वाइट हाउस द्वारा जारी किए गए बयानों में होर्मुज से टोल वसूलने या ईरानी सेना के साथ समन्वय बनाकर जहाजों के गुजरने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान भेजे जा रही विनाशकारी ताकत को रोक लूं, और इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए, मैं दो हफ़्तों की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूं। यह एक दो-तरफा युद्धविराम होगा!' ईरान ने युद्ध के दौरान कुछ जहाजों से टोल वसूला है, लेकिन उन जहाजों के देश और वसूल किए गए टोल की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्टों में टोल 10-15 मिलियन डॉलर की बात कही गई है, जबकि अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि यदि ईरान को टोल वसूलने का अधिकार दिया जाता है, तो यह 2 मिलियन डॉलर प्रति जहाज हो सकता है। जहाज के प्रकार, माल और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर टोल की स्थिति भी बदल सकती है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इन शुल्कों के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिपिंग नियमों में स्थायी बदलाव आ सकता है। ईरान-इराक जॉइंट चैंबर के अनुसार, यदि होर्मुज जलडमरूमध्य पर टोल लगाया जाता है, तो ईरान हर साल 70-80 बिलियन डॉलर कमा सकता है। ओमान का कितना हिस्सा होगा, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ अन्य अनुमानों में 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक का टोल होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का आकलन है कि मिस्र स्वेज नहर पर टोल से हर महीने 700 से 800 मिलियन डॉलर कमाता है और ईरान को भी लगभग ऐसा ही फायदा होगा
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